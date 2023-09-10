شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة قدرها 1200 جنيه مقطوعة من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2023-2024 لكل العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها.

وتصرف مكافأة شيخ الأزهر، للمدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقادين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليويمة (عاملات رياض الأطفال) والمنتدبين بالمناطق الأزهرية خصمًا على بند 3 نوع 14 مكافأة الامتحانات.