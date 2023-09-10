شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. العاصفة دانيال تقترب والأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الأرصاد لحالة الطقس غدا، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى بقمة العشرين: ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.
وقال الرئيس السيسى فى كلمته: "تابعت باهتمام، الكلمات القيمة التي أدليتم بها، حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية، وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية"
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنيودلهي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
أشاد قادة مجموعة العشرين بالنتائج التي تحققت خلال قمة نيودلهي التي تختتم أعمالها اليوم الأحد .
سفير مصر بالمغرب: نتواصل مع الجهات المختصة بالمملكة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية
أكد السفير المصرى لدى المملكة المغربية ياسر عثمان، الأحد، تواصل السفارة المصرية لدى الرباط مع الجهات المغربية المختصة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية عقب الزلزال الذي ضرب المملكة مساء أول أمس الجمعة، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".
ثمن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الجهود التي بذلتها مصر، الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق برامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن.
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 391 ألفا و564 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» السبت 9 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.
تشهد البلاد غدا الإثنين ، بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .
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