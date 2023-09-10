شكرا لقرائتكم خبر عن أمن درنة الليبية يناشد سكان الساحل والأودية بمغادرة منازلهم بسبب إعصار دانيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت مديرية أمن درنة الليبية، اليوم الأحد، سكان المناطق الساحلية وكذلك سكان الأودية الجبلية وأماكن تصريف المياه من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، بضرورة التعاون مع رجال الأمن ومغادرة تلك المناطق في أسرع وقت وعدم ترك أي منقولات ثمينة في منازلهم.

وقالت المديرية في بيان نشره مكتبها الإعلامي إن على المواطنين القاطنين على مقربة من شاطئ البحر أخذ الحيطة والحذر وضرورة التعاون مع رجال الأمن، وترك تلك المناطق وعدم ترك أي منقولات ثمينة وإطفاء التيار الكهربائي أثناء المغادرة تحسبًا لأي طارئ، وكذلك سكان الأودية وأماكن تصريف المياه، من منطقة الحصين شرقًا حتى منطقة الأثرون غربًا، وبالأخص وادي الشواعر.

وأعلنت مديرية أمن درنة الليبية، أنها باشرت منذ أمس السبت، في إخلاء السكان القاطنين بالمناطق المقابلة للبحر في المدينة، حرصًا على سلامتهم وتحسبًا لأي طارئ ونقلهم إلى أماكن آمنة، وتوفير الإمكانات اللازمة لهم، وذلك تنفيذًا للخطة الأمنية رقم 6 لتأمين مدينة درنة وضواحيها.

بدوره، وجه مدير إدارة الفروع بجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية في ليبيا صلاح القطراني، نداء استغاثة عاجل ة بعد غرق عدد من المنازل ومحاصرة العائلات نتيجة العاصفة التي ضربت المنطقة، مخاطبا جميع الجهات المسؤولة والمعنية بمساندتهم، ودعمهم في منطقة -تاكنس ومدور الزيتون- (127) كيلو متر شرق مدينة بنغازي، نتيجة غرق العديد من المنازل، ومحاصرة عدد من العائلات، حيث ارتفع منسوب المياه إلى 4 أمتار، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب السواحل الليبية منذ الليلة الماضية.

من جهته أفاد رئيس الإسعاف والطوارئ منطقة تاكنس بمدينة المرج الليبية أنور صالح لوكالة الأنباء الليبية "بأن الوضع في منطقة تاكنس كارثي للغاية، حيث تم تأكيد غرق 500 منزل بشكل تام، ومحاصرة العائلات، كما غرقت منازل في الطابق الأرضي دون تسجيل أي خسائر بشرية.