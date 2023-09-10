شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وقادة G20 يزورون ضريح «غاندى».. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها.. الرئيس السيسى فى ختام قمة مجموعة العشرين بالهند: أبعاد خطيرة لديون الدول النامية ويجب معالجتها.

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