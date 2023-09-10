شكرا لقرائتكم خبر عن موقع ربط محور عمرو بن العاص الجديد بالدائرى.. دقايق للوصول من الهرم لأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو من موقع الربط بين محور عمرو بن العاص الجديد والطريق الدائري بمنطقة المريوطية، مشيرة إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من إنشاء المحور الجديد وهو الربط بين الدائري الشمالي والجنوبي لتسهيل حركة الانتقال من وسط شارعي الهرم وفيصل للطريق السياحي ومناطق المريوطية والمنصورية وأكتوبر في دقائق معدودة.

وأوضحت المحافظة أن أعمال المشروع في تلك المنطقة تشهد معدلات تنفيذ عالية تصل لحوالي 50%، حيث تم الانتهاء من إنشاء العديد من الأعمدة الخرسانية التي ستربط المحور بالطريق الدائري، مؤكدة أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في ذلك القطاع بالكامل خلال الأشهر القليلة القادمة.

يُذكر أن محور عمرو بن العاص الجديد يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال ربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4,9 كم، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").