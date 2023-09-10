شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الجزء الثاني من حركة رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف، بجلسته التي عقدت اليوم الأحد، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2022/2023، بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين أ، ب والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف، وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية للسادة رجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة اعتباراً من يوم الإثنين 12من سبتمبر 2023.

تضمنت الحركة تجديد ندب كل من القضاة صادق عبد السلام بلال رئيسا لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، إيهاب محمد عبد الفتاح أبو بكر لرئاسة محكمة أسوان الابتدائية، ومحمود السيد سليمان عبد الله لرئاسة محكمة بني سويف وأسيوط وقنا الاقتصادية، وأحمد محمد طلبة غنيم لرئاسة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وعبد اللهاحمد الخولي لرئاسة محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ونادي عبد الحفيظ لرئاسة محكمة شمال أسيوط الابتدائية، وحامد ناسف عيساوي لرئاسة محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ومحمد محمد سعد قمرة لرئاسة محكمة دمياط الابتدائية، وأسامة محمد شمردل الحنفي لرئاسة محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، وهشام السيد عبد المجيد لرئاسة محكمة بورسعيد الابتدائية، وعبد الناصر تايب أبو العلا لرئاسة محكمة سوهاج الابتدائية، وشريف محمد عبده العقبي لرئاسة محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وعبد الله محمد عبده عبد العزيز لرئاسة محكمة جنوب سيناء الابتدائية، وأحمد أبو عمرة حسن امبابي لرئاسة محكمة الاسماعيلية الابتدائية، وحسن محمود السيد لرئاسة محكمة بني سويف الابتدائية، وعلى أحمد ابو بكر لرئاسة محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ومؤمن السيد سالمان لرئاسة محكمة غرب طنطا الابتدائية، وهشام احمد السنباطي لرئاسة محكمة شمال بنها الابتدائية، وعلى مختار على سعد لرئاسة محكمة جنوب بنها الابتدائية، ود. محمد رفعت بيومي لرئاسة محكمة المنصورة الاقتصادية، ومينا مدحت محروس لرئاسة محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، وتامر توفيق عبد الفضيل الخطيب لرئاسة محكمة شرق الاسكندرية الابتدائية، وابراهيم أحمد ابو زهرة لرئاسة محكمة شبين الكوم الابتدائية، ومحمد عبد الحافظ صالح لرئاسة محكمة الوادي الجديد الابتدائية، وحسام محمد فاروق لرئاسة محكمة الاسماعيلية الاقتصادية، ورمضان محمد عبد الله لرئاسة محكمة جنوب اسيوط الابتدائية، وعبد الرحيم أحمد عبد المالك لرئاسة محكمة الأقصر الابتدائية، وياسر ابراهيم خليل هندي لرئاسة محكمة مرسى مطروح الابتدائية، وحسام الدين فتحي لرئاسة محكمة شمال المنصورة الابتدائية.

وندب القضاة الآتي أسماؤهم لرئاسة محاكم ابتدائية أخرى وهم عماد عبد الصمد فايد لرئاسة محكمة المنيا الابتدائية وعماد الدين عبد الحميد لرئاسة محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، وحسناء شعبان عبد الله لرئاسة محكمة القاهرة الاقتصادية، وياسر محمد صالح لرئاسة محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وحسام عبد العزيز الغاياتي لرئاسة محكمة شمال الجيزة الابتدائية، وعمر محمد سلامة لرئاسة محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.

وتضمنت الحركة ندب القضاة الآتي أسماؤهم لرئاسة المحاكم الابتدائية وهم طاهر محمد ذكي منصور لرئاسة محكمة طنطا الاقتصادية، وايهاب محمد همت لرئاسة محكمة الفيوم الابتدائية، واسماعيل زناتي محمد زناتي لرئاسة محكمة قنا الابتدائية، ومحمد عبد الشافي خليفة لرئاسة محكمة السويس الابتدائية، ومدحت عبد الرؤوف شرف لرئاسة محكمة شرق طنطا الابتدائية، ورشا محمود منصور لرئاسة محكمة حلوان الابتدائية، ومحمد عبد العظيم السيد يوسف لرئاسة محكمة شمال دمنهور الابتدائية، ومحمد رأفت محمد حماد لرئاسة محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، ومحمد عزت سيد خميس لرئاسة محكمة شمال سيناء الابتدائية.