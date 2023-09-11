شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام: نسبة سرطان الكبد ستقل خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نرفانا حسين مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام السرطانية، إن من أهم اهتمامات الدولة الكشف عن الأورام بشكل مبكر، موضحة أن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية اختارت البدء بـ4 أورام وهم سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا.

وأضافت مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام السرطانية، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن أي مواطن يملأ الاستبيان طالما عمره يتخطى الـ18 سنة، وبناء على الاستبيان ضمن الفحص الدورى، والاستبيان يشمل كل الأسئلة المهمة التي تقدر تفدنا .

وأوضحت مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام السرطانية، أن الأسئلة تدور حول عوامل الخطورة والأعراض وتاريخ وراثى وكل الأسئلة التي يمكن ن نكرى المواطن مستهدف للفحص الدوروى والكشف المبكر .