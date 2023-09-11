زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب كركوك العراقية

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام عراقية بوقوع هزة أرضية بقوة 4,8 ريختر بمحافظة كركوك شمال العراق.

وذكرت الوسائل الإعلامية العراقية، أن " هزة أرضية يشعر بها أهالي محافظة كركوك".

وتعرضت مملكة المغرب لكارثة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت الماضي، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

كما شهدت سوريا وتركيا زلزال مدمر يوم 6 فبراير 2023، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب