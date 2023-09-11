شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات مراقبة بمحيط غلق كوبرى أبو النمرس لمدة 25 يوما منعا لزحام السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب إدارة المرور ، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط غلق كوبري أبو النمرس القديم بشكل جزئى اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعى منعا لزحام المركبات وذلك لمدة 25 يوما، لإنشاء الجزء العلوي لمنزل كوبري أبو النمرس الجديد ،وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى أبو النمرس العلوى الجديد وللقيام بأعمال الجزء العلوى لمنزل الكوبري أعلى مزلقان ابو النمرس بالاتجاه القادم من مناطق ابو النمرس اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى ،الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بكوبرى ابوالنمرس القديم بالإتجاه القادم من مناطق ابوالنمرس اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى وذلك لمدة 25 حتى الساعه 5 صباح يوم الاثنين الموافق 2023/10/2 على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة .

ولفت المصدر، أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالاتي :-

- تحويل وتقسيم كوبرى ابوالنمرس فى الاتجاه القادم من طريق مصر اسيوط الزراعى اتجاه مناطق ابوالنمرس إلى اتجاهين للحركة المرورية وكذا استحداث فتحة دخول المركبات إلى مسار التحويلة .

- وأما عن التحويلة المرورية فهى على النحو التالي:_

حركة سير المركبات القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى وتقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة ثم العوده مرة أخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الجزئي.

- تم توفير حاره مروريه بالجانب الأيمن لمنطقة الغلق الجزئي لتخدم حركة سير سيارات الملاكى وسيارات الطوارئ القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى.

وأستطرد المصدر ،أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بمنطقة الاعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة و الطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية) بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .