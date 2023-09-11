شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مستندات لنقل ملكية الاشتراك وعداد المياه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة لها على مستوى الجمهورية، العديد من الخدمات لعملائها، منها خدمة نقل ملكية الاشتراك من خلال تغيير اسم المتعاقد على الاشتراك والعداد إلى أحد الورثة أو لعميل جديد، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

أولا: المستندات المطلوبة:

1- طلب الخدمة من العميل الجديد.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.

3- سند الملكية أو الحيازة.

4- تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.

5- صورة أخر فاتورة على الاشتراك.

6- أخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.

7- إعلام وراثة شرعي.

8- تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.

ثانيا: الإجراءات

1- قيام العميل الجديد باستيفاء نموذج طلب الخدمة.

2- توقيع العميل القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.

3- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

4- إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.

5- سداد كامل المديونية المستحقة على الاشتراك إن وجدت.

6- توقيع عقد مع العميل الجديد.

7- إخطار الإدارات المعنية بالتغيير لتعديل اسم العميل على الفاتورة.