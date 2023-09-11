شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مستندات لنقل ملكية الاشتراك وعداد المياه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
أولا: المستندات المطلوبة:
1- طلب الخدمة من العميل الجديد.
2- بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.
3- سند الملكية أو الحيازة.
4- تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.
5- صورة أخر فاتورة على الاشتراك.
6- أخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.
7- إعلام وراثة شرعي.
8- تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.
ثانيا: الإجراءات
1- قيام العميل الجديد باستيفاء نموذج طلب الخدمة.
2- توقيع العميل القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.
3- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.
4- إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.
5- سداد كامل المديونية المستحقة على الاشتراك إن وجدت.
6- توقيع عقد مع العميل الجديد.
7- إخطار الإدارات المعنية بالتغيير لتعديل اسم العميل على الفاتورة.
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