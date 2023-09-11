شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسلم اليوم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى لتسليم 40 فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية للتيسير عليهن ومساعدتهن في إتمام زفافهن، وذلك في إطار مبادرة "هنكمل فرحتهم" بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولي بالرعاية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف أحياء ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحالات المستفيدة يتم اختيارهن في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع المؤسسة لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.