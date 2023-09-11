شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يطالبون بتكثيف معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة. وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

نتيجة الاستطلاع

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