شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مترو القومية.. شاهد أحدث صور لها قبل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محطة مترو القومية بالخط الثالث للمترو، لاستقبال الركاب، وذلك ضمن 6 محطات مترو جديدة مقرر افتتاحهم أكتوبر القادم، حيث تخدم هذه المحطة سكان شارع القومية بالجيزة، والمناطق المحيطة بها.

ونشرت وزارة النقل صورا للمحطة، وهى ضمن افتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتى تبدأ من منطقة الكيت كات وتمر بشارع السودان ومناطق إمبابة والبوهى والقومية والدائرى حتى تنتهى بالتقاطع مع محور روض الفرج، ومن المقرر أن تحدث هذه المرحلة انفراجة كبيرة فى المناطق المارة بها، وتخدم مئات الآلاف المواطنين.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات وتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى

ويمتد الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).