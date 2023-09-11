شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 60% من مقررات تموين شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 60% من مقررات التموين عن شهر سبتمبر الجارى حتى الآن، كذلك طرح السلع الغذائية وغير الغذائية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25 % .
على جانب آخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة،حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، كما سيتم عمل أيضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.
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