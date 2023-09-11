شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الطب البيطرى ببنى سويف يشن حملات على شوادر بيع اللحوم ومحال الجزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، حملات على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة، والأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و 5 محاضر عدم صلاحية للمنتجات المضبوطة.

يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين .