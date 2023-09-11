شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى صربيا لـ أ ش أ: مصر سباقة دائما فى طرح القضايا المهمة للعالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مفتى صربيا مصطفى سباهيتش إن مصر سباقة دائما فى طرح القضايا المهمة للعالم الإسلامى، مثمنا دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم كل ما يفيد وينفع المسلمين، لافتا إلى أن مصر تعد منارة الإسلام نظرا لوجود الأزهر الشريف بها، فضلا عن دعم القيادة السياسية لكل المؤسسات الدينية بها لتقوم بدورها على أكمل وجه.

وأضاف سباهيتش - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني..بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي عقد أمس، كان فرصة جيدة للاستماع إلى أمور مهمة ليست للعالم الإسلامي وإنما للعالم كله. وأشار إلى أن استخدام الفضاء الإلكتروني في الدعوة الإسلامية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال أيضا مسألة هامة يجب أن تناقش في العديد من المؤتمرات وليس هذا المؤتمر فقط، مشيرا إلى وجود نحو 2 مليار مسلم حول العالم، ولذلك يجب علينا استخدام تلك الوسائل الحديثة للوصول إليهم.

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