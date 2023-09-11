شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات عاجلة من مركز المناخ للمزارعين للتعامل مع الأمطار المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية :
1- وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء.
2- فى حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.
3- تأجيل زراعة محاصيل العروة النيلية والشتوية المبكرة حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة "بالطريقة الحيراتي" في المناطق التي ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة.
4- للمحاصيل الدرنية "البطاطس والبنجر" يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.
5- التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات "ديدان ثمار القرعيات" – أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا.
6- إجراء رشات وقائية "بالمركبات النحاسية" للبصل المبكر في شمال الصعيجد ، في حال سقوط أمطار في هذه المناطق.
7- التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها.
8- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمناشر البلح في مناطق الجيزة وشمال الصعيد.
9- إبلاغ محالج الإكثار للقطن وحلقات التسويق بتفريغ الحلقات من القطن، مع ضرورة نقله من المناطق المفتوحة في المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها.
10- الرش العاجل لبساتين الفاكهة "المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال" بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار.
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