شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد مواصفات الزى المدرسى لطلاب المدارس استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف الدراسية كالتالى:

أولا: بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي:

1 - الحلقة الابتدائية (بنون وبنات) يشمل الزى المدرسى مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة.

- يمكن استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة محلها - بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.

- يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء، وفقًا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المحدد.

- بالنسبة لطلاب الحلقة الإعدادية:

- البنون ارتداء قميص بلون مناسب، وبنطلون طويل وفي فصل الشتاء ويمكن ارتداء بلوفر، أو جاكيت وفقا لما تقرره مديرية ب - البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات (دريل)، باللون الذي التربية والتعليم المختصة.

- في فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف، أو ارتداء بلوفر، أو جاكيت استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة بلون المريلة، ويجوز محلها بلون مناسب

- حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي.

ثانيا: بالنسبة للمرحلة الثانوية وما في مستواها - البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل. وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بدوار أو جاكيت، وفق ما تقرع مديريات التربية والتعليم.

- البنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة. وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جابت، بلون الجونلة، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.

ثالثا: بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري) يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة

- أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،وعبى أن يحدد مجلس إدارة المدرسة - بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين - لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أن يُراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شراته اختباريا لولي الأمر.

وقالت الوزارة: تلتزم المدرسة عند تحديد المواصفات المشار إليها - بعدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال، أو ألوان، أو خطوط أو نقوش معقدة، أو مركبة عليه، بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر - والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة؛ لتثبيته على الري المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب (بنين وبنات)، بشكل علني ومرئي في مكان ظاهر بالمدرسة، وكنا على الموقع الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، أو غيرها من وسائل النشر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة ولا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزى مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته، مؤكدة أن هذه المواصفات للزى المدرسى تسرى على المدارس الرسمية والخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.