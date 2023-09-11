شكرا لقرائتكم خبر عن محظورات العام الدراسى الجديد 2024.. مكبرات الصوت وعقاب الطلاب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المحظورات في إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، بالمدارس الرسمية والخاصة، كالتالى:-

ـ حظر الاستخدام أو الترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس.

ـ منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس او عرض أي هدايا أو غير ذلك على العاملين بالمدارس أو الادارة التعليمية وكذلك على الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية.

ـ حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الأخصائى النفسى والاجتماعى، مع ضرورة مكافحة التنمر بكافة اشكاله سواء بين الطلاب وبعضهم أو الطلاب والمعلمين.

ـ عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية حرصا على عدم إزعاج المواطنين المقيمين بجوار المدارس.

ـ حظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب نهائيا داخل المدارس ويسمح بتليفونات المحمول غير المزودة بكاميرات بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين وتوقيع العقوبات على المخالفين.

ـ حظر تحصيل أي مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى والتحقيق مع من يخالف التعليمات.

ـ حظر التدخين نهائيا داخل المدارس والمؤسسات التعليمية ومعاقبة المخالفين.

ـ حظر استغلال أسوار المدارس في أية إعلانات أو شعارات سياسية أو غير ذلك من أغراض ويتم إزالتها على الفور.

ـ حظر التطرق في المدارس لأى قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية.

ـ حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بأى واجبات منزلية.

ـ يحظر إجبار الطلاب على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 المنظم لهذا الشأن.

- يحظر ارتداء النقاب للطالبات بالمدارس.