شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: بدء تدريبات لفتيات أسيوط على التفصيل لدعم حصولهن على فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط افتتحت دورتين تدريبيتين بالمجان على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات بمركز التدريب المهني بــ "بني غالب"، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة، أو بدء مشروع صغير خاص بهم، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتنفيذ برامج تدريبية للشباب من الجنسين تتوافق مع متطلبات سوق العمل تساعدهم في الحصول على فرصة عمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أنه تفقد سير العملية التدريبية فى الدورتين التدريبيتين وانتظامها دون أي معوقات تُذكر، ومشيراً إلى أن التدريب يتضمن على جوانب نظرية وعملية فضلاً عن أن التدريب يشمل بعدد من المميزات من بينها توفير وسيلة انتقال من وإلى مركز التدريب، والمواد الخام اللازمة لعملية التدريب، علاوة على منح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها تتم وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة وذلك في ضوء القواعد والضوابط التي تصدر من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.