شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: بدء تدريبات لفتيات أسيوط على التفصيل لدعم حصولهن على فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أنه تفقد سير العملية التدريبية فى الدورتين التدريبيتين وانتظامها دون أي معوقات تُذكر، ومشيراً إلى أن التدريب يتضمن على جوانب نظرية وعملية فضلاً عن أن التدريب يشمل بعدد من المميزات من بينها توفير وسيلة انتقال من وإلى مركز التدريب، والمواد الخام اللازمة لعملية التدريب، علاوة على منح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها تتم وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة وذلك في ضوء القواعد والضوابط التي تصدر من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.
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