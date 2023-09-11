شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يلتقى سفير دولة الإكوادور فى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، دينيس توسكانو اموريس سفير دولة الاكوادور في مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع دولتي مصر والإكوادور.

وأهدى اللواء أحمد راشد درع محافظة الجيزة لسفير دولة الإكوادور في مصر، مؤكداً الترحيب الكامل بالتعاون خلال المرحلة المقبلة.



لقاء محافظ الجيزة