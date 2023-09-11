رئيس حكومة ليبيا: أكثر من 2000 قتيل فى درنة وأحياء كاملة اختفت بسبب الإعصار

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الاثنين، تسجيل أكثر من ألفي قتيل في مدينة درنة شرقي البلاد، مؤكدا أن أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر.

وكشف أمدورد، نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدى، اليوم الإثنين، عن تسجيل مئات الضحايا والمفقودين فى المدينة التى تعانى من انهيار شبه كامل فى الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة درنة، مشيرًا إلى أن الوصول للمدينة يكون من الجنوب عبر طريق بها صعوبات عدة للوصل إلى درنة.

وطالب نائب عمية بلدية درنة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بضرورة التدخل الدولى العاجل لإنقاذ المدينة التى تعانى من انهيار، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 7 عمارات بعدها يصل عدد الطوابق إلى 14 طابقًا وهو ما ينذر بكارثة إنسانية فى المدينة، مناشدًا المجتمع الدولى بالتدخل العاجل عبر ميناء درنة البحرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأوضح نائب عميد بلدية درنة تسجيل غرق عشرات المواطنين فى مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، مؤكدًا أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تسعى لدخول المدينة للوقوف على عمليات الإنقاذ إلا أن انهيار الجسور والطرق يصعب هذه المهمة، مؤكدا أن الجهود المحلية فى ظل الإمكانيات المحدودة لن تنجح فى التعامل مع الكارثة التى تعيشها مدينة درنة.

إلى ذلك، أكدت مصادر طبية ليبية لـ"الخليج 365" تسجيل عشرات الضحايا والمصابين فى إعصار دانيال الذى يضرب مدن المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن إحصائية عدد الوفيات فى مدن شرق ليبيا عدا درنة وصلت إلى 27 قتيلًا على الأقل، مشددة على صعوبة تسجيل أى إحصائية لعدد الضحايا والمفقودين فى درنة بسبب الوضع الكارثى الذى تعيشه المدينة من انقطاع الكهرباء والاتصالات، مرجحة أن يصل عدد القتلى والمفقودين فى البلاد لعشرات الضحايا.

وأكدت المصادر انهيار مبنى سكنى من عدة طوابق فى مدينة درنة شرقى البلاد التى تعانى وضع كارثى، مرجحة ارتفاع عددٍ الضحايا خلال الساعات المقبلة بعد حصر دقيق للضحايا.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكرى ليبى مسؤول لـ"الخليج 365"، الإثنين، استشهاد خمسة جنود وفقدان الاتصال بسبعة آخرين من جنود الجيش الوطنى الليبى فى إعصار دانيال الذى يضرب البلاد بقوة خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع عدد الضحايا فى المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء موجة الإعصار.

ووصف المصدر الليبى الوضع فى مدينة درنة بالكارثى بعد تعرض المدينة لإعصار قوى جدا خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدا صعوبة حصر عدد الضحايا فى المدينة نتيجة انقطاع الاتصالات والكهرباء فى المدينة التى تحتاج لدعم عاجل لتجاوز هذه المحنة، مشيرا إلى أن الطرق الرئيسية فى مدن المنطقة الشرقية باتت خارج الخدمة بسبب الإعصار وهو ما يصعب جهود الإنقاذ.