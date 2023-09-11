شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال"، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين. التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ فى إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مصر. الحكومة تعلن إصدار 22 رخصة ذهبية.. وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول. تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الجديد ومدارس المتفوقين في عين شمس، غدا الثلاثاء، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، علي نفس الرابط الذي تم التقديم من خلاله، ويستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجة برقم الجلوس. التعليم تعلن غدا نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين STEM قال سفير مصر لدى المملكة المغربية السفير ياسر عثمان، إن المغرب يثمن عاليًا تضامن مصر، قيادة وحكومة وشعبًا، مع الشعب المغربى الشقيق فى مصابه الأليم إثر الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد ليل الجمعة الماضية . سفير مصر بالرباط: المغرب يثمن تضامن مصر مع المملكة إثر كارثة الزلزال حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المحظورات في إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، بالمدارس الرسمية والخاصة، كالتالى:- محظورات العام الدراسى الجديد 2024.. مكبرات الصوت وعقاب الطلاب الأبرز

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح أهمية محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وهى أحدث مشاريع تطوير الموانئ المصرية التى تم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة " أكاديمية الصفوة للتدريب"، والكائن مقرها (ميدان المنشية– الدور الأول علوي – محافظة الأقصر)، والتي تُروج لنفسها، بمنح شهادات في التخصصات التالية (علوم التمريض، تركيبات الأسنان، التحاليل الطبية والأشعة، مساحة وإنشاءات معمارية، تكنولوجيا بترول وتعدين، علوم الحاسب، نظم الجودة، مساعد صيدلي)، ودبلومة الخدمات الصحية، فضلًا عن منحة التعليم المفتوح للتمريض، وتقبل الطلاب من مراحل التعليم المختلفة، كالدبلومات والثانوية العامة، وخريجي المعاهد دون التقيد بمجموع أو سن معين.

أهاب مكتب التنسيق، بطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، سرعة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى، مشددا على أنه لن يتم إعادة فتح الموقع مرة أخرى، نظرا لقرب انطلاق العام الدراسى والجامعى الجديد. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق. غدا انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح وفرص أمطار رعدية تمتد خفيفة للقاهرة

مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة دانيالرئيس الوزراء: تنظيم المنتدى القومى للاستثمار النصف الأول من العام القادمالحكومة تنفى فرض رسوم بقيمة ألف دولار على السائحين القادمين إلى مصرالنقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قادرة على تداول 15 مليون طن بضائعوزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى بمحافظة الأقصرمكتب التنسيق يهيب بطلاب الثانوية العامة "دور ثان" سرعة تسجيل الرغبات