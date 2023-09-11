شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه الحكومة بتقديم الدعم للأشقاء فى ليبيا والمغرب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا والمغرب.

وتقدم الرئيس بخالص العزاء للأشقاء بليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد.

وأكد تضامن مصر حكومة وشعبًا مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وأعرب الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً.