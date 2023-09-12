أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 12/9/2023 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 12/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:09  ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 23: 4

موعد صلاة المغرب 7:06 م

موعد صلاة العشاء  8:24

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:28

موعد صلاة المغرب 7:11 م

موعد صلاة العشاء 8:31 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:04

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد  صلاة العصر 4:19 م 

موعد صلاة المغرب 7:03 م

موعد صلاة العشاء 8:21  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:00

وقت صلاة الظهر 12:39 

موعد صلاة  العصر 4:10 م

وقت صلاة المغرب 6:54 م

وقت صلاة العشاء 8:09 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:09  ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 14: 4

موعد صلاة المغرب 6:59 م

موعد صلاة العشاء 8:12

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements