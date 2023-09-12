شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الحصول على تدريبات مهنية مجانية بوزارة العمل.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى وزارة العمل اهتماما بالغا لملف التدريب المهنى، من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية، أو مراكز التدريب الثابتة، حيث تقدم عددا من التدريبات المهنية فيما لا يقل عن 40 مهنة، وتستهدف من خلال ذلك تدريب شباب جدد من الجنسين وبالمجان، وتجهيزهم لسوق العمل، فضلا عن تقديم حوافز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة، كما تخصص الوزارة جزء منها لتدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير شروط التقديم فى الدورات التدريبية بالوحدات المتنقلة، وخطوات التقديم بها:

1- يشترط للتقدم للدورات التدريبية:

-إجادة القراءة والكتابة.

- أن يتراوح السن من 18 إلى 45 عاما، ويمكن زيادة السن إلى 55 عاما فى بعض الحالات، وبحسب طبيعة المهن بنسبة 20% فى القرى.

2- خطوات التقديم بالدورات التدريبية بوحدات التدريب المهنى المتنقلة؟

- إحضار صورة من شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وصور شخصية.

- التوجه لمقر الوحدة فى القرية أو مقر مديرية العمل بالمحافظة أو أقرب مكتب عمل ليتم التسجيل فى الدورة الراغب المتدرب الالتحاق بها.