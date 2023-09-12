شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الـ34 بكلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة حنان محمد على القائم بأعمال عميد الكلية، فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الرابع والثلاثين لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان "الإحصاء والنمذجة فى العلوم الاجتماعية والإنسانية"، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين فى مجال الإحصاء.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر الدولى للإحصاء والنمذجة فى العلوم الاجتماعية والإنسانية يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الكوادر والخبراء والأكاديميين المشاركين فى جلسات المؤتمر حول أهمية الإحصاء فى العلوم الاجتماعية والإنسانية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية فى مجال العمل الإحصائى والتى تمثل خطوة مهمة فى مسيرة بناء مستقبل أفضل للعمل الإحصائى فى مصر، مضيفًا أن المؤتمر يركز على نشر الوعى الإحصائى بدراسة الظواهر وتحليل البيانات، وتشجيع الباحثين على نشر اوراقهم البحثية فى فروع علم الإحصاء وتطبيقاته المختلفة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات علمية تتناول موضوعات مختلفة من بينها الإحصاء النظرى، والإحصاء التطبيقى، ونمذجة إحصائية وعينات، وإحصاء تطبيقى 2، لافتًا إلى عقد المؤتمر جلسة خاصة بمشروعات تخرج طلاب القسم تشجيعًا لهم للتوسع فى مجال الدراسات الإحصائية وتطوير العمل الإحصائى داخل مصر.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان محمد على القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية هذا المؤتمر الذى يستقطب عددًا كبيرًا من المتخصصين والعلماء فى مجال علم الإحصاء على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات فى علم الاحصاء، مضيفًة أن الكلية تحرص على إقامة هذا المؤتمر سنويًا منذ عام 1989 ويمثل تجسيدًا للتعاون بين الكلية والمؤسسات التنفيذية والبحثية والأكاديمية المختلفة.

وأشارت الدكتورة حنان محمد على، إلى أن المؤتمر يتضمن ندوة تحت عنوان: (Applied Sampling Methods in Surveys Conducted by the ERF)، والتى يرأسها الدكتور حسين عبد العزيز الأستاذ بالقسم ومستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إلى جانب مناقشة العديد من الأوراق البحثية والدراسات العلمية التى أعدها علماء ومتخصصون فى علم الإحصاء.