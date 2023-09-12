شكرا لقرائتكم خبر عن "توت يقول للحر يموت".. اليوم الثلاثاء بداية السنة القبطية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر شهر توت حيث يعد أول شهر بالتقويم القبطى، وتحتفل الكنيسة فيه بعيد النيروز، وجاء تسمية شهر توت نسبة إلى الإله "تهوت" أو "تحوت" إله الحكمة والعلوم والفنون والاختراعات ومخترع الكتابة ومقسم الزمن، ويصور بشكل رجل رأسه رأس طائر اللقلق.
وحملت الشهور القبطية أسماء مصرية قديمة باللغة الهيروغليفية، ثم حُوِّرَتْ إلى القبطية، وشهر توت سمى بذلك نسبة إلى الإله المصرى توت أو تحوت (إله الحكمة والعلم والكتابة وحامى الكتبة).
و من أبرز الأمثلة المرتبطة بشهر توت "توت رى ولا تموت" و"توت يقول للحر موت".
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