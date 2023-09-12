شكرا لقرائتكم خبر عن "توت رى ولا تفوت".. تعرف على الأصل التاريخى لأول شهر فى التقويم القبطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر شهر توت حيث يعد أول شهر بالتقويم القبطى، وتحتفل الكنيسة فيه بعيد النيروز، وجاء تسمية شهر توت نسبة إلى الإله "تهوت" أو "تحوت" إله الحكمة والعلوم والفنون والاختراعات ومخترع الكتابة ومقسم الزمن، ويصور بشكل رجل رأسه رأس طائر اللقلق.

وينسب شهر توت إلى العلامة الفلكى الأول الذى وضع التقويم المصرى القديم الذى أنفرد به المصريين فتره طويلة من الزمن قبل أى تقويم آخر عرفه العالم بعد ذلك شرقا وغربًا، وتقديرًا من المصريين القدماء لهذا العلامة رفعوه إلى مصاف الآلهة، وصار (توت) هو إله القلم والحكمة والمعرفة، فهو الذي اخترع الأحرف الهيروغليفية التي بدأت بها الحضارة المصرية لذلك خلدوا أسمه علي أول شهور السنة المصرية والقبطية، وهو إنسان مصري نابغة ولد في قرية منتوت التي ما تزال موجودة وتتبع مركز أبو قرقاص محافظه المنيا بصعيد مصر بنفس اسمها القديم.

وتعتبر منتوت كلمه قبطية معناها مكان توت وموطن توت، وكانت نشأه التقويم المصري القبطي في سنه 4241 قبل الميلاد أي في القرن الثالث والأربعين قبل الميلاد عندما رصد المصريون القدماء نجم الشعرة اليمانية وحسبوا الفترة بين ظهوره مرتين وقسموها إلى ثلاث فصول كبيرة (الفيضان والبِذَار والحصاد) ثم إلى أثني عشر شهر كل شهر منها ثلاثون يوما وأضافوا المدة الباقية وهي خمسه أيام وربع وجعلوها شهر أسموه بالشهر الصغير وسارت السنة القبطية 365 يومًا في السنة البسيطة و366 يوما في السنة الكبيسة. وقد أحترم الفلاح المصري هذا التقويم نظرًا لمطابقته للمواسم الزراعية ولا يزال يتبعه إلى اليوم.