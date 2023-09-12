شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن تعديلات بمناهج الصفين الأول والثالث الابتدائى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ـ كتاب اللغة العربية " تواصل" يوجد به تعديلات.
ـ كتاب دليل معلم اللغة العربية يوجد فيه تعديلات.
ـ دليل معلم الرياضيات باللغة العربية لا توجد فيه تعديلات.
ـ دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية "math"، لا توجد فيه تعديلات.
ـ كتاب التربية الدينية الإسلامية والمسيحية ودليل معلم التربية المسيحية وكتاب القيم واحترام الآخر " معا نبنى"، يوجد فيهم تعديلات.
ـ كتاب الطالب كونكت توجد فيه تعديلات.
ـ دليل معلم كونكت توجد تعديلات.
ـ كتاب كونكت بلس ودليل المعلم لا توجد تعديلات.
ـ دليل معلم التربية الرياضية لا توجد تعديلات.
ـ كتاب اكتشف باللغة العربية ودليل كتاب اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.
ـ كتاب اكتشف اللغة الإنجليزية ودليل المعلم لكتاب اكتشف باللغة الإنجليزية توجد تعديلات.
ـ كتاب اكتشف باللغة الفرنسية توجد تعديلات.
أما بالنسبة للصف الثالث الابتدائي
- كتاب اللغة العربية ..توجد تعديلات.
- دليل معلم اللغة العربية توجد تعديلات.
- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية توجد تعديلات.
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية توجد تعديلات .
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الإنجليزية توجد تعديلات .
- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية توجد تعديلات .
- كتاب الطالب الرياضيات باللغة الفرنسية توجد تعديلات.
- كتاب التربية الدينية الإسلامية توجد تعديلات.
- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية توجد تعديلات.
- كتاب التربية الدينية المسيحية توجد تعديلات.
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية توجد تعديلات.
-كتاب القيم واحترام الأخر «معاً نبني» توجد تعديلات.
- دليل معلم القيم واحترام الأخر «معاً نبني» توجد تعديلات.
- كتاب connect.. توجد تعديلات.
- دليل معلم connect.. توجد تعديلات.
- كتاب connect plus.. لا توجد تعديلات.
- دليل معلم connect plus..لا توجد تعديلات.
- دليل معلم التربية الرياضية لا توجد تعديلات.
- كتاب اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.
- دليل معلم اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.
كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية discover توجد تعديلات.
-]دليل معلم اكتشف باللغة الانجليزية discover توجد تعديلات.
- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية .. توجد تعديلات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز