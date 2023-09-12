شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن تعديلات بمناهج الصفين الأول والثالث الابتدائى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف مقررات الكتب الدراسية للصفين الأول والثالث الابتدائى للعام الدراسى الجديد 2023،2024، وما تم فيه من تعديلات، وتضمنت المقررات الدراسية ما يلى:

ـ كتاب اللغة العربية " تواصل" يوجد به تعديلات.

ـ كتاب دليل معلم اللغة العربية يوجد فيه تعديلات.

ـ دليل معلم الرياضيات باللغة العربية لا توجد فيه تعديلات.

ـ دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية "math"، لا توجد فيه تعديلات.

ـ كتاب التربية الدينية الإسلامية والمسيحية ودليل معلم التربية المسيحية وكتاب القيم واحترام الآخر " معا نبنى"، يوجد فيهم تعديلات.

ـ كتاب الطالب كونكت توجد فيه تعديلات.

ـ دليل معلم كونكت توجد تعديلات.

ـ كتاب كونكت بلس ودليل المعلم لا توجد تعديلات.

ـ دليل معلم التربية الرياضية لا توجد تعديلات.

ـ كتاب اكتشف باللغة العربية ودليل كتاب اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.

ـ كتاب اكتشف اللغة الإنجليزية ودليل المعلم لكتاب اكتشف باللغة الإنجليزية توجد تعديلات.

ـ كتاب اكتشف باللغة الفرنسية توجد تعديلات.

أما بالنسبة للصف الثالث الابتدائي

- كتاب اللغة العربية ..توجد تعديلات.

- دليل معلم اللغة العربية توجد تعديلات.

- كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية توجد تعديلات.

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية توجد تعديلات .

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الإنجليزية توجد تعديلات .

- دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية توجد تعديلات .

- كتاب الطالب الرياضيات باللغة الفرنسية توجد تعديلات.

- كتاب التربية الدينية الإسلامية توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الدينية الإسلامية توجد تعديلات.

- كتاب التربية الدينية المسيحية توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية توجد تعديلات.

-كتاب القيم واحترام الأخر «معاً نبني» توجد تعديلات.

- دليل معلم القيم واحترام الأخر «معاً نبني» توجد تعديلات.

- كتاب connect.. توجد تعديلات.

- دليل معلم connect.. توجد تعديلات.

- كتاب connect plus.. لا توجد تعديلات.

- دليل معلم connect plus..لا توجد تعديلات.

- دليل معلم التربية الرياضية لا توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.

- دليل معلم اكتشف باللغة العربية توجد تعديلات.

كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية discover توجد تعديلات.

-]دليل معلم اكتشف باللغة الانجليزية discover توجد تعديلات.

- كتاب اكتشف باللغة الفرنسية .. توجد تعديلات.