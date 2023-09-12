مركز المناخ ينصح المزارعين بوقف الرى فى مناطق سقوط الأمطار حتى الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن درجات الحرارة ستشهد اليوم انكسارًا كبيرًا على معظم أنحاء البلاد مع توقعات بأمطار شمالًا.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية:

1- وقف الرى تمامًا لكل المحاصيل فى المناطق المتوقع سقوط أمطار حتى الأربعاء.

‏2- فى حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضى المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

‏3- تأجيل زراعة محاصيل العروة النيلية والشتوية المبكرة حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة "بالطريقة الحيراتي" فى المناطق التى ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة.

‏4- للمحاصيل الدرنية "البطاطس والبنجر" يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك فى الرى بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.

‏5- التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات "ديدان ثمار القرعيات" – أمراض البياض الزغبى على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا.

‏6- إجراء رشات وقائية "بالمركبات النحاسية" للبصل المبكر فى شمال الصعيد، فى حال سقوط أمطار فى هذه المناطق.

‏7- التحذير من أمراض التربة فى محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم فى المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها

‏8- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمناشر البلح فى مناطق الجيزة وشمال الصعيد.

‏9- إبلاغ محالج الإكثار للقطن وحلقات التسويق بتفريغ الحلقات من القطن، مع ضرورة نقله من المناطق المفتوحة فى المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها.

‏10- الرش العاجل لبساتين الفاكهة "ألمانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال" بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار.