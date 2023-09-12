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انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية مساء اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أن اليوم الثلاثاء آخر موعد لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين فى الدورين: الأول، والثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسى الجديد ( 2023- 2024م).

 

وأوضح المركز الإعلامى أن باب تسجيل الرغبات سوف يتم غلقه مساء اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساء، وإليكم رابط التسجيل:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

 

 

 

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