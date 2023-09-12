شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة سويسرا تشيد بأول منتدى للاستثمار البيئى والمناخى: ثمار COP27 على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت سفيرة سويسرا أن دولة سويسرا بالتعاون مع مصر تدعو إلى تبنى الأفكار الصديقة للبيئة، ومنها دعم الحلول المبتكرة فى عدة مجالات منها المنتجات الغذائية، ودعم تدوير النفايات الزراعية مثل تدوير قصب السكر بصعيد مصر، والسندات الخضراء، والإنتاج الأخضر وغيرها من المجالات والتى ساهمت فى توفير العديد من فرص العمل، كما تم دعم منتدى الاقتصاد الاخضر بمحافظة الأقصر، والذى ساهم فى دعم رواد الأعمال والمستثمرين، موضحة أن العديد من الشركات السويسرية تتبنى الحلول الخضراء فى منتجاتها لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأعربت سفيرة سويسرا عن امتتناها للمشاركة فى افتتاح المنتدى، والذى يركز على الابتكارات والتفكير البناء للقضايا البيئية المستقبلية ، والدعم والترويج للإستثمارالاخضر ، كما توجهت بالشكر للحكومة المصرية على الصورة الذى خرج بها مؤتمر المناخ COP27 العام الماضى بشرم الشيخ، والجهود الدوؤبة التى تبذلها الحكومة المصرية فى قضايا المناخ وتحديد مسارات التنمية واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة.
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