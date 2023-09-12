شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: مصر تقوم بدور كبير فى نشر الخطاب الدينى الرشيد ومحاربة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، أن مصر تقوم بدور كبير فى نشر الخطاب الدينى الرشيد ومحاربة الفكر المتطرف، ليس فقط على مستوى مجال الفضاء الإلكترونى، ولكن على جميع المستويات.

وقال العسومى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إنه لابد من اندماج جميع المؤسسات وخاصة الدينية في الفضاء الإلكتروني حتى لا تترك الساحة لذوى الأفكار المتطرفة الذين يهدفون لهدم المجتمعات والأوطان.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تصحيح لبعض مسارات الخطاب الديني التي أساءت للإسلام قبل أن تسيء لأي شيء آخر، مشددا على أن الخطاب المتطرف يجب محاربته بالفضاء الإلكتروني لأن هناك من يستغله ويستقطب الشباب والناشئين من الدول العربية والإسلامية من خلاله.

وثمن العسومي، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى في نشر الخطاب المستنير والابتعاد عن الخطاب المتشدد الذي يسيء للإسلام والمسلمين، مؤكدا دعم البرلمان العربي لهذه الجهود، ومعربا عن تمنياته بأن تكلل بالنجاح.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون لدى المؤسسات الدينية خطة مضادة لهذا الأمر لكي يتم استخدام الفضاء الإلكتروني الاستخدام الأمثل ولا تكون الساحة خالية لهذه الأطراف المتشددة التي تعمل ضد الدين في المقام الأول.

