شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب الأنحاء وانخفاض الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال بدأت تفقد قوتها كلها بشكل كبير بمجرد دخولها الأراضى المصرية وتبقى منها منخفض جوى أثر بالأمس على المنطقة الغربية وتزامن معه امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا عملا على حالة من عدم الاستقرار بالأمس فى الأحوال الجوية، وبخاصة فى محافظة مطروح.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يقدمه الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تساقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة وكانت رعدية فى بعض الأماكن، ونشاط الرياح كان مثيرًا للرمال والأتربة أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وبخاصة فى سواحلنا الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق من القاهرة بالأمس".

وتابعت، أن المنخفض الجوى سيؤثر اليوم على باقى المناطق الشمالية، ومع حركته من الغرب للشرق سيبدأ يؤثر اليوم على شمال البلاد، ومن اليوم سنشهد انخفاضا فى قيم الحرارة فى معظم المحافظات، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية ستكون شمالية مع المنخفض الجوى فى طبقات الجو العليا ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأكدت، وجود انخفاض فى قيم الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية من 4 إلى 5 درجات، وبدأت تكون حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، وستكون بالمعدلات الطبيعة فالعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية وسيكون الطقس أشبه الأجواء الخريفية، بحيث تكون حارة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، وفى الليل سنشعر بمزيد من التحسن فى الأحوال الجوية.