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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 نصائح هامة لتجنب الآثار الخطرة للتقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الخاصة بحماية مرضى الجيوب الأنفية من التقلبات الجوية والتى تتضمن :-
١- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.
٢-التخلص من مسببات التهيج والحساسية .
٣_شرب كمية كافية من المياه يوميًا .
٤_ وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم .
٥- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.
نصائح هامة لتجنب الأثار الخطرة للتقلبات الجوية
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