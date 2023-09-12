شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 نصائح هامة لتجنب الآثار الخطرة للتقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الخاصة بحماية مرضى الجيوب الأنفية من التقلبات الجوية والتى تتضمن :- ١- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات. ٢-التخلص من مسببات التهيج والحساسية . ٣_شرب كمية كافية من المياه يوميًا . ٤_ وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم . ٥- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

نصائح هامة لتجنب الأثار الخطرة للتقلبات الجوية

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