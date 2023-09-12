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الصحة تكشف 5 نصائح هامة لتجنب الآثار الخطرة للتقلبات الجوية

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الخاصة بحماية مرضى الجيوب الأنفية من التقلبات الجوية والتى تتضمن :- 

 

١- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.

٢-التخلص من مسببات التهيج والحساسية .

٣_شرب كمية كافية من المياه يوميًا .

٤_ وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم .

٥- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

 


نصائح هامة لتجنب الأثار الخطرة للتقلبات الجوية

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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