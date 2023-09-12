شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تحذر من شراء المنتجات من المحلات غير المرخصة تزامنا مع الأوكازيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من شراء المنتجات من المحلات غير المرخصة مع التأكيد على ضرورة الشراء من المحلات المعروفة والمرخصة طوال فترة الأوكازيون الصيفى 2023 للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التي يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء .

وتكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين الحملات علي الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفى 2023 للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأى مخالفات، كما أن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون الصيفى 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة.