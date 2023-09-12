شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف حقائق مهمة عن دواعى استخدام الأسبرين للعلاج.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن وجود مجموعة من الاشاعات والمعلومات المغلوطة حول الأسبرين تضمنت أنه مفيد في مجالات كثيرة، كما أنه فعال في الوقاية من الصداع وألم المفاصل والشرايين، ومشاكل اللثة والقلب والجلطة والزهايمر، وعمي السكر وسرطانات القولون والدم والرئة وحب الشباب، وكذلك في إزالة بقع الملابس وحفظ الأزهار وغيرها من الفوائد وهذا غير صحيح وليس لأغلب ما ذكر علاقة بما هو معتمد، ومثبت من ادعاءات علاجية.

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وقالت هيئة الدواء المصرية أنه يجب ألا يؤخذ الأسبرين إلا من أصحاب الاختصاص، كما أن الاستخدامات المعتمدة للأسبرين مذكورة بالنشرة الطبية المرفقة مع الدواء، ويمكن الرجوع لها لمعرفة دواعي الاستعمال، والتي تختلف باختلاف التركيز.

وأضافت هيئة الدواء المصرية بأنة يجب استشارة الطبيب والصيدلى فيما يتعلق بطرق العلاج وصرف الدواء المناسب.