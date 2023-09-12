شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: دعم الأشقاء فى المغرب وليبيا بمعدات إنقاذ وأطقم إغاثة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم عددا من قادة القوات المسلحة.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، موجهًا القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب.

كما أكد الرئيس السيسى تضامن مصر الكامل ودعمها المستمر للأشقاء في المغرب وليبيا.

وقال الرئيس السيسى إنه تم دعم الاشقاء في المغرب وليبيا بمعدات إنقاذ، وأطقم إغاثة ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الليبية والمغربية.

وأكد الرئيس السيسى على الجاهزية للتحرك جوا بحرا و برا، لأعمال الإغاثة، والتكاتف فى تلك الظروف الصعبة، مشيرا إلى أنه تم إرسال 7 طائرات للدعم والإغاثة إلى المغرب، وأنه تم التنسيق للتحرك بريا أو بحريا أيهما أسرع لتقديم أعمال الدعم والإغاثة فى ليبيا.

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.