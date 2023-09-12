شكرا لقرائتكم خبر عن مونوريل 6 أكتوبر.. شاهد نسب التنفيذ والمحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة النقل فى تنفيذ أعمال إنشاء مشروع مونوريل السادس من أكتوبر، وهو أحد مشروعات النقل المتطورة والحديثة، والذى يربط مدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، بمنطقة المهندسين ومشروع مترو الخط الثالث للربط مع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وخط القطار الكهربائى الخفيف.

ويمتد مشروع مونوريل مدينة السادس من أكتوبر بطول 43 كم ويشمل 13 محطة ويعد وسيلة نقل جماعى عصرية يتم دخوله لمصر لأول مرة، حيث يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف.

ويضم المشروع محطات أكتوبر الجديدة - المنطقة الصناعية - السادات - جهاز مدينة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين - جامعة النيل - محطة هايبر وان - طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى - بشتيل - المنصورية - المريوطية - الطريق الدائرى – وادى النيل بالإضافة إلى موقع ورشة العمرات الجسيمة Depot بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدانًا.

ويتبادل المونوريل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلى محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.