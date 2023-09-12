الأوقاف: توزيع 35 طن لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم توزيع ( 35 ) طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف، من يوم الجمعة القادمة 15/9/2023م حتى الخميس 21/9/2023، بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتى ذلك فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف وإسهامها فى خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحى الأوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وزعت الأربعاء 6 سبتمبر الجارى، 2 طن من لحوم أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنوفية، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه من اللحوم حتى تاريخه ( 286 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- الدقهلية- بنى سويف- دمياط- الفيوم- الشرقية- المنيا- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- بورسعيد- جنوب سيناء- شمال سيناء- البحر الأحمر- أسيوط- سوهاج- المنوفية- السويس- مرسى مطروح- الوادى الجديد- قنا- الأقصر- أسوان).