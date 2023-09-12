شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنشر معدات شفط المياه بالمحاور الرئيسية استعدادا للأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة القاهرة بالتعاون مع شركتى المياه والصرف الصحى بالقاهرة، معدات شفط المياه بشوارع القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعه ولسقوط الأمطار، حيث تم اصطفاف معدات شركة الصرف الصحي تحسبا لسقوط الامطار بالمحاور الرئيسية بشرق مدينه بمحور شينزوآبي ومحور طريق النصر أمام النادي الاهلي والجامعة العمالية وكافة الميادين والشوارع الرئيسية.

وتشهد محافظة القاهرة والسواحل الشمالية حاليا، سقوط أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة، فيما شهدت الإسكندرية من مساء أمس أمطارا غزيرة ومتفوتة الشدة، ومستمرة حتى الآن في بعض المناطق.

وفى السياق توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء تأثير العاصفة "دانيال" على أنحاء البلاد اعتبارا من الخميس المقبل، حيث ستشهد البلاد بعدها حالة من الاستقرار.

وأكدت الهيئة أن "دانيال" عاصفة استوائية دخلت ليبيا منذ يومين وسجلت سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلو في الساعة، و فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية على نحو أخف بكثير.