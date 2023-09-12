شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء ومواعيد الاختبارات الأولية للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء ومواعيد الاختبارات الأولية بالمديريات الإقليمية للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين (المرحلة الثانية) لخريجي دور مايو 2023م، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا حسب المواعيد المقررة بالجداول، مشيرة إلى أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الأصلي، مع ضرورة تحقق المديرية من توافر شروط المسابقة في المتقدمين للاختبارات، وذلك يوم الاثنين الموافق 18 / 9 /2023م.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

م الاســم - المحافظة

1 أحمد أبوالوفا محمد أبوالوفا ناصر الاسكندرية

2 أحمد عادل عبد الحميد محمود الاسكندرية

3 أحمد عبد المولى محمد علي الاسكندرية

4 أحمد عبدالمؤمن محمد محمد الاسكندرية

5 أحمد علي مجاهد عطية فودة الاسكندرية

6 أحمد ماهر جمعة حامد الاسكندرية

7 أسامة شريف أحمد كامل محمد الاسكندرية

8 عبد الرحمن أبوبكر فضل محمد الاسكندرية

9 مصطفى رفعت عبدالراضي إبراهيم الاسكندرية

10 عماد مصطفي محمد مصطفي الإسماعيلية

11 محمود مصطفى محمد مصطفى الإسماعيلية

12 أحمد محمد شاذلي حسن أسوان

13 حسين جمال محمد عبدالرحمن أسوان

14 ربيع بدري عبدالمقصود حسين أسوان

15 عبد الله أحمد محمود أحمد أسوان

16 محمد سعيد محمد أحمد أسوان

17 مصطفي إدريس النور ابراهيم أسوان

18 نادر حسب الله عبد الحميد عبد الغني أسوان

19 إبراهيم عماد الدين إبراهيم سليمان أسيوط

20 أحمد عبد العال عبد العال سيد أسيوط

21 أحمد عبد المجيد مصطفى عبدالمجيد أسيوط

22 أحمد فتحي عبد المعبود عبد الستار أسيوط

23 أحمد محمد علاء الدين أسيوط

24 عبد الغفور محمد صديق أحمد أسيوط

25 عبدالرحمن أحمد محمود أسيوط

26 عرفة على عرفة محمد أسيوط

27 علي محمد أبوزيد جادالله أسيوط

28 عمر مصطفى محمود سيد أسيوط

29 عيد محمد شحاتة علي أسيوط

30 محمد جاد الكريم جابر أسيوط

31 محمد مصطفى عبد الموجود ابراهيم أسيوط

32 محمود أبوالحسن محمد أسيوط

33 محمود علي محمود محمد أسيوط

34 مصطفى محمد بشار محمد أسيوط

35 أحمد عبدالرحيم سيد إبراهيم الأقصر

36 أيمن منصور عبده برسى الأقصر

37 حسن أبوالمعارف حسن محمد الأقصر

38 حماده فراج محمد أبوزيد الأقصر

39 خالد دياب حامد محمد الأقصر

40 الشاذلي أحمد خليفة عبدالله الأقصر

41 شعبان سيد محمد شرقاوي الأقصر

42 عبداللطيف غانم محمد رضوان الأقصر

43 عمرو عماد بدري على الأقصر

44 محمد فرغل مجلي أحمد صديق الأقصر

45 محمود ذكي الطاهر ابراهيم الأقصر

46 محمود محمد محمود محمد الأقصر

47 مصطفى محمد إبراهيم محمد محمود الأقصر

48 المعتصم أسامة عبد الوهاب محمد الأقصر

49 أحمد سمير محمد حسن البحر الأحمر

50 إبراهيم شعبان إبراهيم عبد المقصود أحمد البحيرة

51 إبراهيم محمد زكريا مرسي سالم البحيرة

52 أحمد بسام محفوظ مشهور البحيرة

53 أحمد عبد الرازق عبد العليم عبد الحليم البحيرة

54 أحمد عبد المنعم شحاته عبد العاطي البحيرة

55 أحمد عبد الناصر عبد العزيز عمرو البحيرة

56 أحمد عيد عبدالحميد فرج الجمال البحيرة

57 أحمد محمد محمد ابراهيم الفوي البحيرة

58 أحمد مصطفى أحمد رسلان السحرتي البحيرة

59 أسامة محمد عبد الحفيظ السيد البحيرة

60 أسامة محمود علي أحمد ماضي البحيرة

61 أشرف محمد محمد إبراهيم الفوي البحيرة

62 أنس محمود عبدالمحسن إبراهيم البحيرة

63 حسن خالد حسن الدمنهوري البحيرة

64 خالد زكريا يحى محمود سرحان البحيرة

65 خليل جمعة خليل فودة البحيرة

66 رامي خيرى عبدالمولى عبدالعاطي البحيرة

67 سعيد فايز السعيد حسين البحيرة

68 السيد شعبان السيد متولي البحيرة

69 شحاتة مجدي شحاتة سالم البحيرة

70 صبري محمد إبراهيم عبدالرحمن البحيرة

71 طلبة نصر طلبة حسن الفقي البحيرة

72 عبد القادر صبري محمد محمد يوسف البحيرة

73 عبدالفضيل إبراهيم مرزوق عبدالفضيل البحيرة

74 عبدالله حمدان حبشي حسن بلتاجي البحيرة

75 عبدالله رمضان على حسن حمد البحيرة

76 علاء عبدالناصر محمد فتحي البحيرة

77 علي رجب علي عبد الحميد روتان البحيرة

78 علي محمد بسطويسي علي البحيرة

79 عماد محمود إبراهيم قطب البحيرة

80 عمار محمد رمضان نعمة الله البحيرة

81 عمرو صبري عبدالمقصود زيادة البحيرة

82 محمد أحمد قنديل عابدين البحيرة

83 محمد تميم محمد سالم البحيرة

84 محمد حسن عبد المعطي حسن مطر البحيرة

85 محمد خليل السيد محمد يونس البحيرة

86 محمد راضي على محمد عبد الحميد الشرقاوي البحيرة

87 محمد صلاح خميس دحريج البحيرة

88 محمد عبد الرازق محمود عبد البارى البحيرة

89 محمد عبدالشافي فرحات أبوزيد البحيرة

90 محمد عبدالله إبراهيم يوسف البحيرة

91 محمد عطية جلال عطية البحيرة

92 محمد فرج حامد عبدالعاطي البحيرة

93 محمد محمد السيد علي الحلاج البحيرة

94 محمد محمد عبدالرسول متولي البحيرة

95 محمود جمعة عطية مرسي البحيرة

96 مصطفى ذكري مصطفى حسن موسى البحيرة

97 مصطفى عبد الوهاب عبد اللطيف محمد سليمان البحيرة

98 وليد أحمد سلطان عبدالسيد البحيرة

99 وليد رمضان حسين السيد البحيرة

100 يوسف عبدالله طه عيد البحيرة

101 إبراهيم زغلول عويس محمد بني سويف

102 أحمد حسن أحمد عبدالمعين بني سويف

103 أحمد هاني عبدربه بكري بني سويف

104 إسلام محمد رمضان محمد بني سويف

105 سامح مصطفى شلقامي بني سويف

106 عبد التواب عبد الحميد عبد التواب بني سويف

107 عبدالرحمن شعبان محمد عويس بني سويف

108 عصام سيد عبدالله محمود علي بني سويف

109 علي حسن مظهر حسن بني سويف

110 محمد سمير علي حسن بني سويف

111 محمد مصطفى محمد مصطفى بني سويف

112 محمود شحات عبد الفتاح معوض بني سويف

113 مصطفى محمد سيد محمد بني سويف

114 منصور سيد عبد السلام منصور بني سويف

115 صالح محمد علي عبد الدايم بور سعيد

116 إبراهيم محمد صادق بدر جنوب سيناء

117 أحمد عبد العزيز محمد علي عبد المجيد جنوب سيناء

118 أحمد عبدالعزيز محمد على عبدالمجيد جنوب سيناء

119 أحمد محمد أحمد بدوي جنوب سيناء

120 ابراهيم عاشور إبراهيم بيومي الجيزة

121 أحمد محمد عبدالله محمد الجيزة

122 حسام الدين محمد امين عثمان الجيزة

123 خالد محمد إبراهيم علي الجيزة

124 عبدالرحمن ابراهيم رجب محمد الجيزة

125 عبدالرحمن جمال حسانين الجيزة

126 عبدالله محمد عبدالحميد أحمد الجيزة

127 علي حسني قرني عبدالعليم الجيزة

128 عمار صابر رجب الجيزة

129 فتحي رجب عبد الحميد إسماعيل الجيزة

130 فهد ممدوح محمد الجيزة

131 كمال أحمد الشوادفي علي الجيزة

132 محمد خلف الدردير عبد الموجود الجيزة

133 محمد صابر إسماعيل عبد الحليم الجيزة

134 محمد فتحي علي حسين الجيزة

135 مصطفى رمضان مصطفى محمد الجيزة

136 مصطفى محروس رياض إمام منسي الجيزة

137 نور عبد الوارث محمود نور الجيزة

138 هشام مسعود عبدالله علي الجيزة

139 إبراهيم السيد محمد عبد القادر الدقهلية

140 إبراهيم صالح السيد محمد السيد جبر الدقهلية

141 ابراهيم عاطف إبراهيم دياب الدقهلية

142 أحمد جمال السيد مصطفي هلال الدقهلية

143 أحمد علي محمود علي الدقهلية

144 إسماعيل بكر عبدالسلام عبدالتواب الدقهلية

145 طارق أحمد فرج عوض السبع الدقهلية

146 طارق مصطفى الشربيني عبداللطيف الدقهلية

147 طه محمد محمد علي الدقهلية

148 عبدالرحمن محمد أحمد أبوشعيشع الدقهلية

149 عبدالعزيز محمد طلبة إبراهيم الدقهلية

150 عطية خالد عطية محمد فرج الدقهلية

151 علي رمضان المتولي أحمد العشري الدقهلية

152 علي عطية عبد السلام لاشين الدقهلية

153 علي مصطفى علي مصطفي الدقهلية

154 محمد السيد لطفي الإمام إبراهيم الدقهلية

155 محمد أمجد محمد البهلول الجندي الدقهلية

156 محمد جمال الدين محمد حماد الدقهلية

157 محمد سلطان صابر أحمد الدقهلية

158 محمود أحمد عبدالستار طلبة الدقهلية

159 محمود إسماعيل سليمان إسماعيل الدقهلية

160 محمود رضا مصطفى الطناحي الدقهلية

161 محمود عوض الدسوقي عبدالحميد الدقهلية

162 مدحت محمد سيد أحمد على القصيري الدقهلية

163 مسلم علاء السعيد زيادة الدقهلية

164 يا سين عماد واصل الدقهلية

165 أحمد المرسي محمد محمد المرسي دمياط

166 أحمد فتحي عبدالعزيز الجمل دمياط

167 أحمد محمد عباس عباس عاشور دمياط

168 زياد محمد يوسف عبده يوسف دمياط

169 شريف راشد محمد غالي دمياط

170 أحمد عبد العزيز محمود علي سوهاج

171 أحمد محمود عبدالقادر محمد سوهاج

172 تمام جمال أحمد همام سوهاج

173 حسين عابدين حمدان سالمان سوهاج

174 حشمت أحمد حشمت عبدالموجود سوهاج

175 حميد عزت أحمد محمد سوهاج

176 عمر ضاحي عبد الرؤف حافظ سوهاج

177 ماهر عبد الواحد أحمد الأمير محمد سوهاج

178 محمد علي أحمد بغدادي سوهاج

179 محمد معز محمد عثمان سوهاج

180 منتصر خلف محمد قاسم سوهاج

181 هارون فايز أبوزيد عبد النعيم سوهاج

182 محمود أحمد محمود السويس

183 ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم رجب الشرقية

184 أبوبكر سمير محمد متولي سالم الشرقية

185 إحسان سيد أحمد سيد أحمد محمد خليل الشرقية

186 أحمد أشرف أحمد عبدالمقصود الشرقية

187 أحمد أنس سعيد محمد الهادي الشرقية

188 أحمد رضا محمد مغازي الشرقية

189 أحمد رمضان عيد سليمان الشرقية

190 أحمد عطية حسانين على الشرقية

191 أحمد فوزي عبد العليم راتب الشرقية

192 أحمد محمد إبراهيم جاد الشرقية

193 أحمد محمد أحمد محمد الشرقية

194 إسلام عبدالله مصطفى السيد الشرقية

195 حسام حسن علي علي علي الخوانكي الشرقية

196 خالد سعيد محمد محمد حسان الشرقية

197 السيد محمد محمد حسن الشرقية

198 صبري السيد ابراهيم محمد طنطاوي الشرقية

199 عاصم محمد الهادي عبدالمجيد الشرقية

200 عبدالرحمن توفيق خضري توفيق الشرقية

201 عبدالله سالم إبراهيم سالم الفداوي الشرقية

202 علاء عبد الفتاح عبد الغفار مصيلحي الشرقية

203 عمر محمود عبد الحليم محمد حسن الشرقية

204 عمرو محمد أحمد حفني الشرقية

205 محمد أحمد السيد حسن الشرقية

206 محمد أحمد حسن إبراهيم الشرقية

207 محمد أحمد محمد أحمد الشرقية

208 محمد السيد السيد إبراهيم سويلم الشرقية

209 محمد السيد محمد محمد إبراهيم الشرقية

210 محمد بيومي عبدالله بيومي الشرقية

211 محمد عبد الحميد داؤد سليمان الشرقية

212 محمد عبد الستار محمد عبدالستار الشرقية

213 محمد فرحان السيد حسن الشرقية

214 محمد فوزي حسن محمود محمد الشرقية

215 محمد محي نجيب محمد الشرقية

216 محمد مصباح عبدالسلام أحمد الشرقية

217 محمود إسماعيل محمد محمد حفني الشرقية

218 مصطفى أمين فواد يوسف الشرقية

219 ياسر صابر على أحمد الشرقية

220 أحمد إبراهيم محمد الحضيري شمال سيناء

221 أنس أحمد محمد الحضيري شمال سيناء

222 عبدالرحمن سالم عطية شمال سيناء .

223 إبراهيم إبراهيم عبدالفتاح الخولي الغربية

224 إبراهيم رأفت حسن الغباشي الغربية

225 إبراهيم عاطف أحمد السقيم الغربية

226 أحمد بهاء الدين مصطفي مصطفي الغربية

227 أحمد رمضان لطفي الدبابي الغربية

228 أحمد سعد إبراهيم الريس الغربية

229 أحمد عادل إبراهيم أبونعامة الغربية

230 حسين فتحي رشاد الجد الغربية

231 حمزة حامد مصطفي المرحومي الغربية

232 زايد عوض قطب علي زايد الغربية

233 عبدالله السعيد مراد مصباح الغربية

234 محمد إبراهيم صالح شديد الغربية

235 محمد أسامة محمد أبو الفتح الصواف الغربية

236 محمد جمال سليمان مغاوري الغربية

237 محمد صبري العشري مخلوف الغربية

238 محمد على محمد عنقلعا الغربية

239 محمد فاضل جمال فاضل عوض الغربية

240 محمد فتحي عبد الله محمد قابيل الغربية

241 محمد محمود فتوح شحاتة الغربية

242 محمد هادي محمد الهني الغربية

243 محمود أحمد عبداللطيف فريد مندور الغربية

244 محمود أحمد محمد أحمد عمارة الغربية

245 محمود السيد بدر محمد حسين الغربية

246 مصطفى طارق محمد عبدالظاهر الغربية

247 مصطفى محمود جابر الديش الغربية

248 أحمد حامد عبد الحميد عبد الباقى الفيوم

249 سعيد حسين سعيد أبو العطا الفيوم

250 سعيد محمد عبدالعظيم خليل الفيوم

251 عبدالله شعبان عبدالله أحمد الفيوم

252 محمد جمال عاشور عبدالفضيل الفيوم

253 محمد حمدي محمود محفوظ منشاوي الفيوم

254 محمد رمضان أيوب علي الفيوم

255 محمد رمضان أيوب علي الفيوم

256 وائل مسعود كامل سعد الفيوم

257 أحمد محمد عبد المهدي أبو شاهين القاهرة

258 أحمد محمد محمدين إبراهيم القاهرة

259 تامر أبو الخير عمر محمود القاهرة

260 زهير رضا السيد محمد شاهين القاهرة

261 عبدالرحمن إيهاب محمد كمال القاهرة

262 على السعيد عزت عبدالخالق القاهرة

263 عمر محمد فراج عثمان القاهرة

264 محمود أمين عثمان بن القاهرة

265 محمود فكري حسين إبراهيم القاهرة

266 إبراهيم نوار عبدالمجيد محمد سقيطة القليوبية

267 أحمد الشحات محمد نور الدين القليوبية

268 أحمد محمد رضا محمدي القليوبية

269 أحمد محمد عبد المرضى عبد السلام عبد الرحمن القليوبية

270 أحمد محمد محمد إبراهيم أبو النصر القليوبية

271 إسلام جمال محمد محمد القليوبية

272 إسلام عصام سالم محمد القليوبية

273 إيمان عبدالباسط أحمد عبدالعزيز القليوبية

274 حسام فايز أمين عواد القليوبية

275 حسن سامي حسن محمد القليوبية

276 زياد حامد مختار محمد محمود الهلباوي القليوبية

277 سعد نعيم سعد دياب أبو زيد القليوبية

278 السيد فايز عطا إبراهيم الديري القليوبية

279 شعبان بخوري عبدالعظيم بخوري القليوبية

280 طه أحمد إمام عرفات القليوبية

281 عبد الله عطا الطوخي حسانين القليوبية

282 عبدالله ياسر فهمي محمد القليوبية

283 علي أبو النصر علي ريحان القليوبية

284 علي وهب الله علي يوسف القليوبية

285 عيد عيد محمد عطيه عليان القليوبية

286 فراج مفرح سلامة محمد صلاح القليوبية

287 محمد مسعد محمد عبد الله القليوبية

288 محمود محمد محمود عبد القادر القليوبية

289 منتصر شحات سيد سيد حسين عمارة القليوبية

290 إبراهيم ربيع حسن محمود قنا

291 ابراهيم محمود وقاد عبد الغني قنا

292 أحمد حسن عبدالموجود محمد قنا

293 أحمد على فهيم عبدالسميع قنا

294 إسماعيل أبوالنور اليمني أحمد قنا

295 إيهاب أشرف عبده أحمد قنا

296 على محمد محمود محمد عبدالله قنا

297 علي منصور خليفه عبدالسلام قنا

298 محمد عبدالرحمن فهمي عبدلي قنا

299 محمد فاضل عبدالشافى صديق قنا

300 محمد كرم جاد عبدالمجيد قنا

301 محمود رجب محمد خليفة قنا

302 ناصر منتصر محمد علي قنا

303 أحمد عصام كمال عبد الكرم سلمان كفر الشيخ

304 أحمد محمد يونس محمد يونس كفر الشيخ

305 إسماعيل أحمد أحمد إسماعيل المشد كفر الشيخ

306 باسم طاهر حمدى فرجانى كفر الشيخ

307 جبر عطية سعد جبر بهنسي كفر الشيخ

308 سعد جمعة سعد محمد بهنسي كفر الشيخ

309 عبدالله أحمد النبوي أحمد كفر الشيخ

310 عبدالله الخطيب عبداللطيف كفر الشيخ

311 عبدالله يسري يوسف عتمان كفر الشيخ

312 عبده عبدالله عبدالله فايد كفر الشيخ

313 علاء يسري فياسة كفر الشيخ

314 علي جبر علي البربري كفر الشيخ

315 محمد بسيوني محمد حسانين نصار كفر الشيخ

316 محمد رمضان محمد السيد سويد كفر الشيخ

317 محمد صلاح على بدر كفر الشيخ

318 محمد عباس محمد عباس كفر الشيخ

319 محمد ميدان سعد أبو جريدة كفر الشيخ

320 يوسف صبحي ابراهيم عبدالجيد وربي كفر الشيخ

321 يوسف عبدربه عبدالرازق السيد خليل كفر الشيخ

322 عطية مفتاح مبروك محمد مطروح

323 محمد عبد الباسط عبد الله مطروح

324 إبراهيم أحمد إسماعيل إسماعيل حمادة المنوفية

325 إبراهيم توفيق حسين طعيمة المنوفية

326 أبوبكر العربي جمعه السيد المسيدي المنوفية

327 أحمد جاد الله الصاوي عبد الهادي المنوفية

328 أحمد سعيد محمد السعدني المنوفية

329 أحمد سلامة عبدالمنعم إدريس المنوفية

330 أحمد محمد أحمد فهيم المنوفية

331 أحمد محمد على الجوهري المنوفية

332 أحمد محمد علي رجب المنوفية

333 أحمد ممدوح أحمد محمد المنوفية

334 أحمد ياسر عبدالستار البابلي المنوفية

335 إسلام صبحى عبدالعظيم درويش المنوفية

336 إسلام عبد الرحمن على عبد ربه المنوفية

337 إسلام علي عفيفي الساكت المنوفية

338 جميل أنور جميل الشريف المنوفية

339 زياد صبري محمد رمضان فرحات المنوفية

340 زياد محمد مرزوق المنوفية

341 سعاد مرزوق عزالدين محمد مطاوع المنوفية

342 سعد مصطفى عبدالفتاح عطية المنوفية

343 عبد الرحمن محمد الحسيني سيف الخولي المنوفية

344 عبدالرحمن أنور إبراهيم موسى المنوفية

345 عبدالرحمن محمد يوسف عقدة المنوفية

346 عبدالله أحمد صابر كشك المنوفية

347 عمرو رضا عبدالنبي محمد موسى البرقي المنوفية

348 عمرو ناصر عبدالعزيز سويلم المنوفية

349 عوض محمد مبروك غيث المنوفية

350 محمد أحمد محمد السحرتى المنوفية

351 محمد عبد الهادي عبد الرازق عياد المنوفية

352 محمد عبدالحكيم عامر إبراهيم المنوفية

353 محمد عبدالعزيز محمد النادي الحطيم المنوفية

354 محمد محمد عبد الوارث البنا المنوفية

355 محمود حامد إمام عبد العزيز المنوفية

356 محمود صلاح يوسف محمد المنوفية

357 مصطفى علي محمود نبايل المنوفية

358 مصطفى فرحات عبداللطيف يونس المنوفية

359 أحمد رضا عبدالظاهر عبدالحليم يوسف المنيا

360 أحمد رضا عبدالقادر عبدالظاهر المنيا

361 أحمد محمد إسماعيل عبدالباقي المنيا

362 أحمد نجاتي أحمد حسين المنيا

363 سيد أحمد سيد عبد الرحمن المنيا

364 طارق زارع أحمد عبد الناصر المنيا

365 عمر هاني عمر محمد المنيا

366 محمد إبراهيم عبدالرحيم صالح المنيا

367 محمد أحمد محمد الجارحي المنيا

368 محمد حمدي فؤاد على المنيا

369 محمد رمضان زكي المنيا

370 محمد صلاح شحاتة محمد المنيا

371 محمد عاطف حمدي علي المنيا

372 محمود أحمد محمود محمد المنيا

373 محمود نادي عبد الرحمن أحمد المنيا

374 محمد عدلي عبدالله زوام الوادي الجديد