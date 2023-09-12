شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء ومواعيد الاختبارات الأولية للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء ومواعيد الاختبارات الأولية بالمديريات الإقليمية للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين (المرحلة الثانية) لخريجي دور مايو 2023م، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا حسب المواعيد المقررة بالجداول، مشيرة إلى أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الأصلي، مع ضرورة تحقق المديرية من توافر شروط المسابقة في المتقدمين للاختبارات، وذلك يوم الاثنين الموافق 18 / 9 /2023م.
وجاءت الأسماء على النحو التالي:
م الاســم - المحافظة
1 أحمد أبوالوفا محمد أبوالوفا ناصر الاسكندرية
2 أحمد عادل عبد الحميد محمود الاسكندرية
3 أحمد عبد المولى محمد علي الاسكندرية
4 أحمد عبدالمؤمن محمد محمد الاسكندرية
5 أحمد علي مجاهد عطية فودة الاسكندرية
6 أحمد ماهر جمعة حامد الاسكندرية
7 أسامة شريف أحمد كامل محمد الاسكندرية
8 عبد الرحمن أبوبكر فضل محمد الاسكندرية
9 مصطفى رفعت عبدالراضي إبراهيم الاسكندرية
10 عماد مصطفي محمد مصطفي الإسماعيلية
11 محمود مصطفى محمد مصطفى الإسماعيلية
12 أحمد محمد شاذلي حسن أسوان
13 حسين جمال محمد عبدالرحمن أسوان
14 ربيع بدري عبدالمقصود حسين أسوان
15 عبد الله أحمد محمود أحمد أسوان
16 محمد سعيد محمد أحمد أسوان
17 مصطفي إدريس النور ابراهيم أسوان
18 نادر حسب الله عبد الحميد عبد الغني أسوان
19 إبراهيم عماد الدين إبراهيم سليمان أسيوط
20 أحمد عبد العال عبد العال سيد أسيوط
21 أحمد عبد المجيد مصطفى عبدالمجيد أسيوط
22 أحمد فتحي عبد المعبود عبد الستار أسيوط
23 أحمد محمد علاء الدين أسيوط
24 عبد الغفور محمد صديق أحمد أسيوط
25 عبدالرحمن أحمد محمود أسيوط
26 عرفة على عرفة محمد أسيوط
27 علي محمد أبوزيد جادالله أسيوط
28 عمر مصطفى محمود سيد أسيوط
29 عيد محمد شحاتة علي أسيوط
30 محمد جاد الكريم جابر أسيوط
31 محمد مصطفى عبد الموجود ابراهيم أسيوط
32 محمود أبوالحسن محمد أسيوط
33 محمود علي محمود محمد أسيوط
34 مصطفى محمد بشار محمد أسيوط
35 أحمد عبدالرحيم سيد إبراهيم الأقصر
36 أيمن منصور عبده برسى الأقصر
37 حسن أبوالمعارف حسن محمد الأقصر
38 حماده فراج محمد أبوزيد الأقصر
39 خالد دياب حامد محمد الأقصر
40 الشاذلي أحمد خليفة عبدالله الأقصر
41 شعبان سيد محمد شرقاوي الأقصر
42 عبداللطيف غانم محمد رضوان الأقصر
43 عمرو عماد بدري على الأقصر
44 محمد فرغل مجلي أحمد صديق الأقصر
45 محمود ذكي الطاهر ابراهيم الأقصر
46 محمود محمد محمود محمد الأقصر
47 مصطفى محمد إبراهيم محمد محمود الأقصر
48 المعتصم أسامة عبد الوهاب محمد الأقصر
49 أحمد سمير محمد حسن البحر الأحمر
50 إبراهيم شعبان إبراهيم عبد المقصود أحمد البحيرة
51 إبراهيم محمد زكريا مرسي سالم البحيرة
52 أحمد بسام محفوظ مشهور البحيرة
53 أحمد عبد الرازق عبد العليم عبد الحليم البحيرة
54 أحمد عبد المنعم شحاته عبد العاطي البحيرة
55 أحمد عبد الناصر عبد العزيز عمرو البحيرة
56 أحمد عيد عبدالحميد فرج الجمال البحيرة
57 أحمد محمد محمد ابراهيم الفوي البحيرة
58 أحمد مصطفى أحمد رسلان السحرتي البحيرة
59 أسامة محمد عبد الحفيظ السيد البحيرة
60 أسامة محمود علي أحمد ماضي البحيرة
61 أشرف محمد محمد إبراهيم الفوي البحيرة
62 أنس محمود عبدالمحسن إبراهيم البحيرة
63 حسن خالد حسن الدمنهوري البحيرة
64 خالد زكريا يحى محمود سرحان البحيرة
65 خليل جمعة خليل فودة البحيرة
66 رامي خيرى عبدالمولى عبدالعاطي البحيرة
67 سعيد فايز السعيد حسين البحيرة
68 السيد شعبان السيد متولي البحيرة
69 شحاتة مجدي شحاتة سالم البحيرة
70 صبري محمد إبراهيم عبدالرحمن البحيرة
71 طلبة نصر طلبة حسن الفقي البحيرة
72 عبد القادر صبري محمد محمد يوسف البحيرة
73 عبدالفضيل إبراهيم مرزوق عبدالفضيل البحيرة
74 عبدالله حمدان حبشي حسن بلتاجي البحيرة
75 عبدالله رمضان على حسن حمد البحيرة
76 علاء عبدالناصر محمد فتحي البحيرة
77 علي رجب علي عبد الحميد روتان البحيرة
78 علي محمد بسطويسي علي البحيرة
79 عماد محمود إبراهيم قطب البحيرة
80 عمار محمد رمضان نعمة الله البحيرة
81 عمرو صبري عبدالمقصود زيادة البحيرة
82 محمد أحمد قنديل عابدين البحيرة
83 محمد تميم محمد سالم البحيرة
84 محمد حسن عبد المعطي حسن مطر البحيرة
85 محمد خليل السيد محمد يونس البحيرة
86 محمد راضي على محمد عبد الحميد الشرقاوي البحيرة
87 محمد صلاح خميس دحريج البحيرة
88 محمد عبد الرازق محمود عبد البارى البحيرة
89 محمد عبدالشافي فرحات أبوزيد البحيرة
90 محمد عبدالله إبراهيم يوسف البحيرة
91 محمد عطية جلال عطية البحيرة
92 محمد فرج حامد عبدالعاطي البحيرة
93 محمد محمد السيد علي الحلاج البحيرة
94 محمد محمد عبدالرسول متولي البحيرة
95 محمود جمعة عطية مرسي البحيرة
96 مصطفى ذكري مصطفى حسن موسى البحيرة
97 مصطفى عبد الوهاب عبد اللطيف محمد سليمان البحيرة
98 وليد أحمد سلطان عبدالسيد البحيرة
99 وليد رمضان حسين السيد البحيرة
100 يوسف عبدالله طه عيد البحيرة
101 إبراهيم زغلول عويس محمد بني سويف
102 أحمد حسن أحمد عبدالمعين بني سويف
103 أحمد هاني عبدربه بكري بني سويف
104 إسلام محمد رمضان محمد بني سويف
105 سامح مصطفى شلقامي بني سويف
106 عبد التواب عبد الحميد عبد التواب بني سويف
107 عبدالرحمن شعبان محمد عويس بني سويف
108 عصام سيد عبدالله محمود علي بني سويف
109 علي حسن مظهر حسن بني سويف
110 محمد سمير علي حسن بني سويف
111 محمد مصطفى محمد مصطفى بني سويف
112 محمود شحات عبد الفتاح معوض بني سويف
113 مصطفى محمد سيد محمد بني سويف
114 منصور سيد عبد السلام منصور بني سويف
115 صالح محمد علي عبد الدايم بور سعيد
116 إبراهيم محمد صادق بدر جنوب سيناء
117 أحمد عبد العزيز محمد علي عبد المجيد جنوب سيناء
118 أحمد عبدالعزيز محمد على عبدالمجيد جنوب سيناء
119 أحمد محمد أحمد بدوي جنوب سيناء
120 ابراهيم عاشور إبراهيم بيومي الجيزة
121 أحمد محمد عبدالله محمد الجيزة
122 حسام الدين محمد امين عثمان الجيزة
123 خالد محمد إبراهيم علي الجيزة
124 عبدالرحمن ابراهيم رجب محمد الجيزة
125 عبدالرحمن جمال حسانين الجيزة
126 عبدالله محمد عبدالحميد أحمد الجيزة
127 علي حسني قرني عبدالعليم الجيزة
128 عمار صابر رجب الجيزة
129 فتحي رجب عبد الحميد إسماعيل الجيزة
130 فهد ممدوح محمد الجيزة
131 كمال أحمد الشوادفي علي الجيزة
132 محمد خلف الدردير عبد الموجود الجيزة
133 محمد صابر إسماعيل عبد الحليم الجيزة
134 محمد فتحي علي حسين الجيزة
135 مصطفى رمضان مصطفى محمد الجيزة
136 مصطفى محروس رياض إمام منسي الجيزة
137 نور عبد الوارث محمود نور الجيزة
138 هشام مسعود عبدالله علي الجيزة
139 إبراهيم السيد محمد عبد القادر الدقهلية
140 إبراهيم صالح السيد محمد السيد جبر الدقهلية
141 ابراهيم عاطف إبراهيم دياب الدقهلية
142 أحمد جمال السيد مصطفي هلال الدقهلية
143 أحمد علي محمود علي الدقهلية
144 إسماعيل بكر عبدالسلام عبدالتواب الدقهلية
145 طارق أحمد فرج عوض السبع الدقهلية
146 طارق مصطفى الشربيني عبداللطيف الدقهلية
147 طه محمد محمد علي الدقهلية
148 عبدالرحمن محمد أحمد أبوشعيشع الدقهلية
149 عبدالعزيز محمد طلبة إبراهيم الدقهلية
150 عطية خالد عطية محمد فرج الدقهلية
151 علي رمضان المتولي أحمد العشري الدقهلية
152 علي عطية عبد السلام لاشين الدقهلية
153 علي مصطفى علي مصطفي الدقهلية
154 محمد السيد لطفي الإمام إبراهيم الدقهلية
155 محمد أمجد محمد البهلول الجندي الدقهلية
156 محمد جمال الدين محمد حماد الدقهلية
157 محمد سلطان صابر أحمد الدقهلية
158 محمود أحمد عبدالستار طلبة الدقهلية
159 محمود إسماعيل سليمان إسماعيل الدقهلية
160 محمود رضا مصطفى الطناحي الدقهلية
161 محمود عوض الدسوقي عبدالحميد الدقهلية
162 مدحت محمد سيد أحمد على القصيري الدقهلية
163 مسلم علاء السعيد زيادة الدقهلية
164 يا سين عماد واصل الدقهلية
165 أحمد المرسي محمد محمد المرسي دمياط
166 أحمد فتحي عبدالعزيز الجمل دمياط
167 أحمد محمد عباس عباس عاشور دمياط
168 زياد محمد يوسف عبده يوسف دمياط
169 شريف راشد محمد غالي دمياط
170 أحمد عبد العزيز محمود علي سوهاج
171 أحمد محمود عبدالقادر محمد سوهاج
172 تمام جمال أحمد همام سوهاج
173 حسين عابدين حمدان سالمان سوهاج
174 حشمت أحمد حشمت عبدالموجود سوهاج
175 حميد عزت أحمد محمد سوهاج
176 عمر ضاحي عبد الرؤف حافظ سوهاج
177 ماهر عبد الواحد أحمد الأمير محمد سوهاج
178 محمد علي أحمد بغدادي سوهاج
179 محمد معز محمد عثمان سوهاج
180 منتصر خلف محمد قاسم سوهاج
181 هارون فايز أبوزيد عبد النعيم سوهاج
182 محمود أحمد محمود السويس
183 ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم رجب الشرقية
184 أبوبكر سمير محمد متولي سالم الشرقية
185 إحسان سيد أحمد سيد أحمد محمد خليل الشرقية
186 أحمد أشرف أحمد عبدالمقصود الشرقية
187 أحمد أنس سعيد محمد الهادي الشرقية
188 أحمد رضا محمد مغازي الشرقية
189 أحمد رمضان عيد سليمان الشرقية
190 أحمد عطية حسانين على الشرقية
191 أحمد فوزي عبد العليم راتب الشرقية
192 أحمد محمد إبراهيم جاد الشرقية
193 أحمد محمد أحمد محمد الشرقية
194 إسلام عبدالله مصطفى السيد الشرقية
195 حسام حسن علي علي علي الخوانكي الشرقية
196 خالد سعيد محمد محمد حسان الشرقية
197 السيد محمد محمد حسن الشرقية
198 صبري السيد ابراهيم محمد طنطاوي الشرقية
199 عاصم محمد الهادي عبدالمجيد الشرقية
200 عبدالرحمن توفيق خضري توفيق الشرقية
201 عبدالله سالم إبراهيم سالم الفداوي الشرقية
202 علاء عبد الفتاح عبد الغفار مصيلحي الشرقية
203 عمر محمود عبد الحليم محمد حسن الشرقية
204 عمرو محمد أحمد حفني الشرقية
205 محمد أحمد السيد حسن الشرقية
206 محمد أحمد حسن إبراهيم الشرقية
207 محمد أحمد محمد أحمد الشرقية
208 محمد السيد السيد إبراهيم سويلم الشرقية
209 محمد السيد محمد محمد إبراهيم الشرقية
210 محمد بيومي عبدالله بيومي الشرقية
211 محمد عبد الحميد داؤد سليمان الشرقية
212 محمد عبد الستار محمد عبدالستار الشرقية
213 محمد فرحان السيد حسن الشرقية
214 محمد فوزي حسن محمود محمد الشرقية
215 محمد محي نجيب محمد الشرقية
216 محمد مصباح عبدالسلام أحمد الشرقية
217 محمود إسماعيل محمد محمد حفني الشرقية
218 مصطفى أمين فواد يوسف الشرقية
219 ياسر صابر على أحمد الشرقية
220 أحمد إبراهيم محمد الحضيري شمال سيناء
221 أنس أحمد محمد الحضيري شمال سيناء
222 عبدالرحمن سالم عطية شمال سيناء .
223 إبراهيم إبراهيم عبدالفتاح الخولي الغربية
224 إبراهيم رأفت حسن الغباشي الغربية
225 إبراهيم عاطف أحمد السقيم الغربية
226 أحمد بهاء الدين مصطفي مصطفي الغربية
227 أحمد رمضان لطفي الدبابي الغربية
228 أحمد سعد إبراهيم الريس الغربية
229 أحمد عادل إبراهيم أبونعامة الغربية
230 حسين فتحي رشاد الجد الغربية
231 حمزة حامد مصطفي المرحومي الغربية
232 زايد عوض قطب علي زايد الغربية
233 عبدالله السعيد مراد مصباح الغربية
234 محمد إبراهيم صالح شديد الغربية
235 محمد أسامة محمد أبو الفتح الصواف الغربية
236 محمد جمال سليمان مغاوري الغربية
237 محمد صبري العشري مخلوف الغربية
238 محمد على محمد عنقلعا الغربية
239 محمد فاضل جمال فاضل عوض الغربية
240 محمد فتحي عبد الله محمد قابيل الغربية
241 محمد محمود فتوح شحاتة الغربية
242 محمد هادي محمد الهني الغربية
243 محمود أحمد عبداللطيف فريد مندور الغربية
244 محمود أحمد محمد أحمد عمارة الغربية
245 محمود السيد بدر محمد حسين الغربية
246 مصطفى طارق محمد عبدالظاهر الغربية
247 مصطفى محمود جابر الديش الغربية
248 أحمد حامد عبد الحميد عبد الباقى الفيوم
249 سعيد حسين سعيد أبو العطا الفيوم
250 سعيد محمد عبدالعظيم خليل الفيوم
251 عبدالله شعبان عبدالله أحمد الفيوم
252 محمد جمال عاشور عبدالفضيل الفيوم
253 محمد حمدي محمود محفوظ منشاوي الفيوم
254 محمد رمضان أيوب علي الفيوم
255 محمد رمضان أيوب علي الفيوم
256 وائل مسعود كامل سعد الفيوم
257 أحمد محمد عبد المهدي أبو شاهين القاهرة
258 أحمد محمد محمدين إبراهيم القاهرة
259 تامر أبو الخير عمر محمود القاهرة
260 زهير رضا السيد محمد شاهين القاهرة
261 عبدالرحمن إيهاب محمد كمال القاهرة
262 على السعيد عزت عبدالخالق القاهرة
263 عمر محمد فراج عثمان القاهرة
264 محمود أمين عثمان بن القاهرة
265 محمود فكري حسين إبراهيم القاهرة
266 إبراهيم نوار عبدالمجيد محمد سقيطة القليوبية
267 أحمد الشحات محمد نور الدين القليوبية
268 أحمد محمد رضا محمدي القليوبية
269 أحمد محمد عبد المرضى عبد السلام عبد الرحمن القليوبية
270 أحمد محمد محمد إبراهيم أبو النصر القليوبية
271 إسلام جمال محمد محمد القليوبية
272 إسلام عصام سالم محمد القليوبية
273 إيمان عبدالباسط أحمد عبدالعزيز القليوبية
274 حسام فايز أمين عواد القليوبية
275 حسن سامي حسن محمد القليوبية
276 زياد حامد مختار محمد محمود الهلباوي القليوبية
277 سعد نعيم سعد دياب أبو زيد القليوبية
278 السيد فايز عطا إبراهيم الديري القليوبية
279 شعبان بخوري عبدالعظيم بخوري القليوبية
280 طه أحمد إمام عرفات القليوبية
281 عبد الله عطا الطوخي حسانين القليوبية
282 عبدالله ياسر فهمي محمد القليوبية
283 علي أبو النصر علي ريحان القليوبية
284 علي وهب الله علي يوسف القليوبية
285 عيد عيد محمد عطيه عليان القليوبية
286 فراج مفرح سلامة محمد صلاح القليوبية
287 محمد مسعد محمد عبد الله القليوبية
288 محمود محمد محمود عبد القادر القليوبية
289 منتصر شحات سيد سيد حسين عمارة القليوبية
290 إبراهيم ربيع حسن محمود قنا
291 ابراهيم محمود وقاد عبد الغني قنا
292 أحمد حسن عبدالموجود محمد قنا
293 أحمد على فهيم عبدالسميع قنا
294 إسماعيل أبوالنور اليمني أحمد قنا
295 إيهاب أشرف عبده أحمد قنا
296 على محمد محمود محمد عبدالله قنا
297 علي منصور خليفه عبدالسلام قنا
298 محمد عبدالرحمن فهمي عبدلي قنا
299 محمد فاضل عبدالشافى صديق قنا
300 محمد كرم جاد عبدالمجيد قنا
301 محمود رجب محمد خليفة قنا
302 ناصر منتصر محمد علي قنا
303 أحمد عصام كمال عبد الكرم سلمان كفر الشيخ
304 أحمد محمد يونس محمد يونس كفر الشيخ
305 إسماعيل أحمد أحمد إسماعيل المشد كفر الشيخ
306 باسم طاهر حمدى فرجانى كفر الشيخ
307 جبر عطية سعد جبر بهنسي كفر الشيخ
308 سعد جمعة سعد محمد بهنسي كفر الشيخ
309 عبدالله أحمد النبوي أحمد كفر الشيخ
310 عبدالله الخطيب عبداللطيف كفر الشيخ
311 عبدالله يسري يوسف عتمان كفر الشيخ
312 عبده عبدالله عبدالله فايد كفر الشيخ
313 علاء يسري فياسة كفر الشيخ
314 علي جبر علي البربري كفر الشيخ
315 محمد بسيوني محمد حسانين نصار كفر الشيخ
316 محمد رمضان محمد السيد سويد كفر الشيخ
317 محمد صلاح على بدر كفر الشيخ
318 محمد عباس محمد عباس كفر الشيخ
319 محمد ميدان سعد أبو جريدة كفر الشيخ
320 يوسف صبحي ابراهيم عبدالجيد وربي كفر الشيخ
321 يوسف عبدربه عبدالرازق السيد خليل كفر الشيخ
322 عطية مفتاح مبروك محمد مطروح
323 محمد عبد الباسط عبد الله مطروح
324 إبراهيم أحمد إسماعيل إسماعيل حمادة المنوفية
325 إبراهيم توفيق حسين طعيمة المنوفية
326 أبوبكر العربي جمعه السيد المسيدي المنوفية
327 أحمد جاد الله الصاوي عبد الهادي المنوفية
328 أحمد سعيد محمد السعدني المنوفية
329 أحمد سلامة عبدالمنعم إدريس المنوفية
330 أحمد محمد أحمد فهيم المنوفية
331 أحمد محمد على الجوهري المنوفية
332 أحمد محمد علي رجب المنوفية
333 أحمد ممدوح أحمد محمد المنوفية
334 أحمد ياسر عبدالستار البابلي المنوفية
335 إسلام صبحى عبدالعظيم درويش المنوفية
336 إسلام عبد الرحمن على عبد ربه المنوفية
337 إسلام علي عفيفي الساكت المنوفية
338 جميل أنور جميل الشريف المنوفية
339 زياد صبري محمد رمضان فرحات المنوفية
340 زياد محمد مرزوق المنوفية
341 سعاد مرزوق عزالدين محمد مطاوع المنوفية
342 سعد مصطفى عبدالفتاح عطية المنوفية
343 عبد الرحمن محمد الحسيني سيف الخولي المنوفية
344 عبدالرحمن أنور إبراهيم موسى المنوفية
345 عبدالرحمن محمد يوسف عقدة المنوفية
346 عبدالله أحمد صابر كشك المنوفية
347 عمرو رضا عبدالنبي محمد موسى البرقي المنوفية
348 عمرو ناصر عبدالعزيز سويلم المنوفية
349 عوض محمد مبروك غيث المنوفية
350 محمد أحمد محمد السحرتى المنوفية
351 محمد عبد الهادي عبد الرازق عياد المنوفية
352 محمد عبدالحكيم عامر إبراهيم المنوفية
353 محمد عبدالعزيز محمد النادي الحطيم المنوفية
354 محمد محمد عبد الوارث البنا المنوفية
355 محمود حامد إمام عبد العزيز المنوفية
356 محمود صلاح يوسف محمد المنوفية
357 مصطفى علي محمود نبايل المنوفية
358 مصطفى فرحات عبداللطيف يونس المنوفية
359 أحمد رضا عبدالظاهر عبدالحليم يوسف المنيا
360 أحمد رضا عبدالقادر عبدالظاهر المنيا
361 أحمد محمد إسماعيل عبدالباقي المنيا
362 أحمد نجاتي أحمد حسين المنيا
363 سيد أحمد سيد عبد الرحمن المنيا
364 طارق زارع أحمد عبد الناصر المنيا
365 عمر هاني عمر محمد المنيا
366 محمد إبراهيم عبدالرحيم صالح المنيا
367 محمد أحمد محمد الجارحي المنيا
368 محمد حمدي فؤاد على المنيا
369 محمد رمضان زكي المنيا
370 محمد صلاح شحاتة محمد المنيا
371 محمد عاطف حمدي علي المنيا
372 محمود أحمد محمود محمد المنيا
373 محمود نادي عبد الرحمن أحمد المنيا
374 محمد عدلي عبدالله زوام الوادي الجديد
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز