شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "دانيال" يخلف كارثة إنسانية فى ليبيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت ليبيا وفاة أكثر من 4500 شخص وفقدان ما يزيد عن 10 آلاف آخرين، إثر إعصار دانيال الذي تسبب في دمار عدد من المدن والقرى الليبية بشكل كامل، بالإضافة لتدمير سدين اثنين في مدينة درنة وانهيار ما يقرب من 5 جسور كباري، بحسب ما أكده مصدر ليبي مسؤول لـ"الخليج 365".



الاعصار

بدوره، أكد أحمد أمدورد، نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدى، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال فى مدينة درنة لـ 4500 شخص وتسجيل 10 آلاف مفقود حتى الآن، مشيرا إلى الوضع كارثى فى المدينة ويحتاج لتدخل دولى عاجل، جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عبر الهاتف.

وطالب نائب عمية بلدية درنة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بضرورة التدخل الدولى العاجل لإنقاذ المدينة التى تعانى من انهيار، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 7 عمارات بعضها يصل عدد الطوابق إلى 14 طابقًا وهو ما ينذر بكارثة إنسانية فى المدينة، مناشدًا المجتمع الدولى بالتدخل العاجل عبر ميناء درنة البحرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأوضح نائب عميد بلدية درنة تسجيل غرق الآلاف المواطنين فى مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، مؤكدًا أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تسعى لدخول المدينة للوقوف على عمليات الإنقاذ إلا أن انهيار الجسور والطرق يصعب هذه المهمة، مؤكدا أن الجهود المحلية فى ظل الإمكانيات المحدودة لن تنجح فى التعامل مع الكارثة التى تعيشها مدينة درنة.