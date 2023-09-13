وزارة البيئة تبحث إنشاء فروع لجهاز المخلفات تسهيلا على المستثمرين

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه جارى دراسة إمكانية توفير فروع لجهاز المخلفات، وذلك أسوة بجهاز شئون البيئة تسهيلا على المستثمرين، وتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الناحية القانونية، ومواصفات اعتماد زيوت الطعام، والتى تم اعتبارها مخلفات غير خطرة، طبقا للاتفاقيات الدولية، بينما تم اعتبار مخلفات المجازر مخلفات خطرة وتخضع لإشراف وزارة الزراعة.

وأكدت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم اعتماد الحساب الختامى للعام المالى 2023/2022، الخاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما تمت الموافقة على عدد من القرارات الهامة من بينها الموافقة على أنشطة التداول الداخلى للمنشآت التى يتولد عنها مخلفات خطرة، وتحديد فئاتها ورسومها، كما تمت الموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتراخيص تداول (جمع، ونقل، وتخزين) زيوت الطعام المستعملة، وتحديد فئاتها ورسومها، بينما تختص هيئة التنمية الصناعبة بإصدار التراخيص الخاصة بتدويرها.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة كانت عقدت اجتماعا مع مجلس إدارة جهاز المخلفات وكذلك تم استعراض التحديات والعقبات التى تواجه سير العمل واساليب التغلب عليها والتى تواجهه المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تعديل نص المادة ( 40) من قانون الاستثمار، والتى كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.