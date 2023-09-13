شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة الإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى 2023 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون الصيفى لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مؤكدة أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة حيث تواصل الوزارة العمل بالأوكازيون الصيفى من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بالمحافظات المختلفة.
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