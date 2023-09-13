شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 مليار جنيه لصيانة الطرق والجسور والكبارى بموازنة العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، مبلغ وقدرة 2 مليار و292 مليون جنيه لصالح صيانة طرق وجسور وكباري، والتي تندرج تحت بند "نفقات الصيانه"، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمٌقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب.
ويجب التنويه، إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس.
كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.
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