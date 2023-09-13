"الرى" تنتهى من تنفيذ 98%؜ من عملية حماية شرم الشيخ من السيول

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تنفيذ 9 سدود و15 بحيرة و13 قناة صناعية و12 حاجز توجيه و12 بربخ خرسانى بنسبة تنفيذ بلغت 98% ضمن عملية حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول.

أضاف أن وزارة الرى نفذت العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول فى مصر، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لتوفير الحماية للمواطنين وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الإتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتى تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها فى البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفى بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وتمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

الجدير بالذكر أن أعمال الحماية من أخطار السيول تساهم فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من خلال درء المخاطر الناتجة عن السيول وحصاد المياه للاستفادة منها كمورد إضافى فى ظل محدودية الموارد المائية المتاحة.