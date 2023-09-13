شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية نقل رخصة محل للورثة بعد وفاة المالك.. اعرف الإجراءات والمستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظات، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة نقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام لوفاة المرخص له، محددة ضوابط وإجراءات التنازل عن ترخيص محل فى حال وفاة صاحب المحل المرخص له بتشغيل المحل على النحو التالي:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- أصل رخصة المحل.

2- صورة إعلام الوراثة.

3- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

4- المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة – خطاب – إيصال.....).

5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من بين الورثة).

-فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21، 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

ثالثا: إجراءات الحصول على الخدمة

1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة فى المركز المختص.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3- توجيه الطلب متضمنا بيانات منها (اسم صاحب الترخيص وتاريخ وفاة المرخص واسم الشخص المراد نقل الترخيص له ومحل إقامته والمهنة والجنسية)، ومرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحى بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.

5- سداد الرثيوم المقررة للخدمة.

6- استلام الورثة الترخيص وتلقى الخدمة.