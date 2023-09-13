شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تعديلات مناهج الصفوف الابتدائية مناسبة لزمن الدراسة بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المناهج الدراسية للصفوف بالمرحلة الابتدائية تمت مراجعتها من قبل لجان متخصصة خلال الفترة الماضية، وسيتم تحميلها على موقع الوزارة وطباعتها وتسليمها للطلاب في المدارس، مشددة على أن التعديلات بالمقررات الدراسية تم تخفيفها لتصبح مناسبة لزمن الدراسة بالعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى بالمدارس الرسمية والخاصة، مؤكدة أن المراجعة راعت أن يكون المحتوى مكتمل ليحقق نواتج التعلم الحقيقة للطلاب وأيضا ترابط المناهج والمقررات الدراسية خاصة أن المناهج المطورة عبارة عن سلسلة واحدة مكملة لبعضها من بداية رياض الأطفال وصولا إلى الصف السادس الابتدائى والذى دخل مرحلة التطوير هذا العام.

وأوضحت المصادر، أن العام الدراسى الجديد لن يشهد أي شكاوى من طول المناهج والمقررات الدراسية للطلاب بعد مراجعتها من قبل اللجان المتخصصة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .